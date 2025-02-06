Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC QUANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 2094E Võ Văn Kiệt, An Lạc, Bình Tân, TP.HCM, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hạch toán các khoản thu, chi, khấu hao, ghi chép thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo dõi và quản lý công nợ.

Giám sát và báo cáo định kỳ hàng tháng, bao gồm báo cáo thuế, tờ khai thuế, và các báo cáo nội bộ như báo cáo các khoản thu, chi, báo cáo doanh thu và lợi nhuận.

Kế toán tiền lương cho nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương.

Hạch toán các khoản phân bổ chi phí như chi phí công cụ dụng cụ và chi phí trả trước ngắn hạn/dài hạn.

Tổng hợp và hạch toán các khoản khấu hao tài sản cố định.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô.

Biết các phần mềm kết toán.

Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC QUANG Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.

Công việc ổn định/ lâu dài.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT,BHTN theo quy định của nhà nước.

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị, máy tính...phục vụ công việc.

Có điều kiện thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC QUANG

