Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Kiến Giang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 9, Tòa nhà TNG Holdings, 192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp, đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các báo cáo tài chính.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng/quý/năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Kiểm tra chứng từ kế toán, đảm bảo tính hợp lệ và hợp pháp của các chứng từ.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thu thập thông tin và dữ liệu kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Kiểm tra tính chính xác của số liệu kế toán chi tiết.

Tham gia vào quá trình kiểm tra, rà soát, đối chiếu số liệu kế toán.

Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến công việc kế toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế hoặc đã làm dịch vụ cho nhiều công ty

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và các phần mềm Kế toán

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành kế toán, tài chính

Cẩn thận, trung thực

Kỹ năng phân tích, tư duy logic tốt và khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm

LÀM VIỆC LÂU DÀI

Tại Công Ty TNHH Kiến Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Được hướng dẫn, đào tạo ngay từ khi bắt đầu làm việc để quen với quy trình và cách làm việc của công ty.

Thân thiện và trẻ trung sẵn sàng chia sẻ và hổ trợ tối đa

Môi trường làm việc năng động với nhiều cơ hội để trau dồi kiến thức nghề nghiệp thông qua thực tế công việc.

Lương tháng 13 và tăng lương mỗi năm theo trách nhiệm và năng suất công việc.

Đảm bảo đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kiến Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin