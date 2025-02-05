Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Yingke Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Vincom center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm đối chiếu tài khoản liên ngân hàng, quản lý các khoản treo nghiệp vụ, lập báo cáo thống kê giữa chi nhánh và hội sở, báo cáo giám sát địa phương, báo cáo thuế, hỗ trợ cấp trên trong phân tích hoạt động kinh doanh chi nhánh và quản lý tài sản - nợ phải trả, cũng như thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

1. Quản lý vận hành: Phụ trách công tác đối chiếu tài khoản liên ngân hàng và quản lý các khoản treo nghiệp vụ. Công việc chính bao gồm:

- Đối chiếu số dư tài khoản liên ngân hàng hàng ngày, thông báo kịp thời cho các bộ phận liên quan xử lý nếu có sai lệch;

- Kiểm tra số dư tài khoản liên ngân hàng;

- Lưu trữ hồ sơ đối chiếu tài khoản liên ngân hàng dưới dạng giấy tờ;

- Lập danh sách các khoản treo nghiệp vụ hàng tháng và báo cáo cấp trên.

2. Lập báo cáo: Chịu trách nhiệm báo cáo thống kê giữa hội sở và chi nhánh. Công việc chính bao gồm:

- Lập và gửi báo cáo thống kê hàng tuần, hàng tháng, hàng quý cho hội sở;

- Gửi báo cáo tuần và tháng của chi nhánh;

- Gửi báo cáo kiểm toán tài chính liên quan theo yêu cầu của hội sở.

3. Báo cáo giám sát và thuế:

- Thực hiện một số báo cáo giám sát theo quy định;

- Hạch toán và thống kê các khoản chi tiêu tài chính;

- Tính toán và kê khai thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế nhà thầu nước ngoài.

4. Các công việc khác:

- Hỗ trợ cấp trên trong phân tích hoạt động kinh doanh chi nhánh và quản lý tài sản - nợ phải trả;

- Lập báo cáo tình hình hoạt động hàng ngày của chi nhánh;

- Hỗ trợ cấp trên chuẩn bị các dữ liệu cơ bản cho báo cáo phân tích tài chính.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc Kiểm toán;

- Thành thạo tiếng Trung;

- Có khả năng phân tích và tư duy logic tốt;

- Am hiểu luật kế toán và luật thuế của Việt Nam;

- Thành thạo các phần mềm văn phòng như Excel, PowerPoint và Word.

Tại Công Ty TNHH Yingke Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

+ BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước. Trợ cấp ăn trưa, công tác phí (nếu có).

+ Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đề cao sáng tạo.

+ Thu nhập hấp dẫn: Lương theo năng lực + ứng viên có tiếng Trung hoặc tiếng Anh tốt có thể đề xuất trực tiếp khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yingke Việt Nam

