Tuyển Kế toán tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại JobsGO Recruit
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 3/10 Bàu Bàng, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tiếp nhận, cập nhật chứng từ liên quan đến các khoản thu, chi. Nhận chứng từ từ các bộ phận (hóa đơn, biên bản giao nhận, phiếu nhập xuất kho…) để thanh toán.
Thực hiện lưu trữ chứng từ, sổ sách theo qui định.
Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của BGD.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: trên 24 tuổi
Trình độ: Cao Đẳng
Am hiểu về luật kế toán, luật thuế
Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm kế toán
Nhanh nhẹn, cẩn thận và trách nhiệm cao trong công việc
Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên
Ưu tiên biết sử dụng các phần mềm kế toán
Hình thức: Nhân viên chính thức
Thời gian thử việc : 02 tháng
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000đồng (Tùy vào năng lực khi phỏng vấn).
Bảo hiểm, phép, ... theo quy định của nhà nước và chính sách của công ty.
Xem xét Lương định kỳ theo quy chế Công ty
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
