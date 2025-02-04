Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Thương mại LIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Thương mại LIT
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công ty CP Thương mại LIT

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty CP Thương mại LIT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 3E/11 Phổ Quang, Phường 2, Q.Tân Bình, TP.HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết
- Lập, thu thập, xử lý kiểm tra phân tích các chứng từ đầu vào, đầu ra phát sinh trong công ty.
- Quản lý công nợ: Theo dõi và quản lý công nợ (nếu có)
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCD, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế của công ty
- Thực hiện kê khai, đối chiếu các hóa đơn, chứng từ mà công ty đã sử dụng (bao gồm của cá nhân và tập thể)
- Lập dự toán hàng tháng, thu thập thông tin từ các phòng ban, kiểm tra đánh giá mức độ phù hợp để phê duyệt và đưa vào dự toán.
- Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan
Có trên 03 năm kinh nghiệm về KKT, KTTH, Kế toán thuế,..ưu tiên từng làm các công ty có loại hình kinh doanh giống LIT
ưu tiên từng làm các công ty có loại hình kinh doanh giống LIT
Hiểu về pháp luật doanh nghiệp.
Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng, sử dụng thành thạo các phần mềm MISA,....
Nhanh nhẹn, sáng tạo, khả năng giao tiếp tốt, tổ chức, quản lý thời gian hiệu quả;

Tại Công ty CP Thương mại LIT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng tháng lương 13 + thưởng hiệu quả công việc
Review lương hằng năm
Làm việc trong môi trường cởi mở, năng động và thử thách giúp phát huy tối đa năng lực bản thân.
Cơ hội được học hỏi và đào tạo nâng cao trình độ thông qua việc tham gia vào các dự án lớn nhỏ, trong và ngoài nước.
Được hưởng các chế độ đãi ngộ tốt như: thưởng cuối năm, thưởng hiệu quả, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm theo chính sách Nhà Nước.
Khám sức khỏe tổng quát hàng năm.
Tham dự team building hàng năm.
Chế độ nghỉ phép: bạn được nghỉ hưởng nguyên lương khi tham gia company trip, team building, các khóa đào tạo của Công ty hoặc các hoạt động khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thương mại LIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12B, tòa nhà Cienco4, 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

