Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ phần SBBE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 2C15 Trường Sa, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hành chính - Nhân sự:

Quản lý hồ sơ, hợp đồng lao động, chế độ phúc lợi cho nhân viên.

Hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Xây dựng và cải tiến quy trình làm việc theo hướng tinh gọn, tối ưu.

Kế toán tổng hợp:

Kiểm tra, hạch toán các nghiệp vụ kế toán, đảm bảo tuân thủ quy định.

Quản lý thu chi, công nợ, lập báo cáo tài chính nội bộ.

Hỗ trợ xây dựng quy trình tài chính - kế toán theo tiêu chuẩn OE.

Vận hành & cải tiến hệ thống (OE):

Ứng dụng Lean, Kaizen, 5S vào vận hành Back Office để tạo ra môi trường làm việc thông minh và hiệu quả.

Phối hợp cùng các phòng ban để số hóa, tự động hóa quy trình hành chính, nhân sự, kế toán.

Trực tiếp tham gia vào các dự án cải tiến quy trình giúp tăng hiệu suất làm việc, phát triển kỹ năng quản trị và tư duy hệ thống.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính, nhân sự, kế toán tổng hợp (tối thiểu 1 năm).

Am hiểu quy trình kế toán, hành chính – nhân sự theo quy định hiện hành.

Chính trực, khả năng học hỏi và nắm bắt nhanh, làm việc có trách nhiệm.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hoặc mong muốn tìm hiểu về Operational Excellence (OE).

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các ứng dụng của Google, hiểu biết về phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ phần SBBE Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường gian làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động, cải tiến liên tục.

Được đào tạo chuyên sâu về OE – phương pháp quản trị hiện đại giúp tối ưu hóa năng suất và hiệu quả.

Lương thoả thuận tùy vào năng lực, hưởng phúc lợi theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần SBBE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin