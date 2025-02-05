Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Công Nghệ Zheng Da Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Công Nghệ Zheng Da Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Công ty TNHH Công Nghệ Zheng Da Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công ty TNHH Công Nghệ Zheng Da Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Công Nghệ Zheng Da Việt Nam

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: KM4,quốc lộ 3, Xã Dục Tú, Đông Anh, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

+ Làm các loại phiếu (thu, chi, xuất).
+ Nhập dữ liệu theo dõi chi phí
+ Xuất hóa đơn cho khách, tập hợp chứng từ thuế, phối hợp với đại lý thuế hoàn thiện sổ sách chứng từ, gặp cán bộ cơ quan thuế khi cần.
+ Giao dịch ngân hàng, chuyển khoản.
+ Theo dõi bảng biểu doanh thu giá vốn , lợi nhuận bán .....
+Tổng hợp báo cáo theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm 02 năm trở lên mảng kế toán tổng hợp, ưu tiên kinh nghiệm kế toán thuế.
- Biết sử dụng phần mềm Misa, thành thạo Exel
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Zheng Da Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc giờ hành chính 8h-17h30 từ thứ 2 - thứ 6, thứ 7 từ 8h-16h30
- Được đóng BHXH, BHYT đầy đủ
- Hỗ trợ điện thoại, ăn trưa 30k/ngày, công tác
- Du lịch hàng năm
- Trả lương đúng hạn mùng 5 hàng tháng
- Được đào tạo chuyên sâu, học tập nâng cao kỹ năng và chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Zheng Da Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công Nghệ Zheng Da Việt Nam

Công ty TNHH Công Nghệ Zheng Da Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 26/11F1, ấp Xuân Thới Đông 1, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

