Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học (Việt Nam) Black Pearl làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 86 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Thu thập, kiểm tra chứng từ, theo dõi và nhập liệu các nghiệp vụ thu-chi vào hệ thống theo dõi nội bộ của Black Pearl và các công ty liên quan.

- Thực hiện các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo thu-chi tiền nội bộ, báo cáo quản trị, dòng tiền, bảng dự toán trong tuần và tháng.

- Thu thập, trình ký và scan các chứng từ chi và thu gửi Ban Giám đốc.

- Mua sắm, theo dõi, quản lý xuất- nhập kho, tài sản, thiết bị.

- Thực hiện các các công việc liên quan khác khi được phân công.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn

- Cẩn thận, chịu khó, có khả năng chịu áp lực và cường độ công việc cao

- Thời gian làm việc từ 8h00 đến 17h00 (nghỉ trưa 01 tiếng) từ thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bảy từ 8h00 đến 15h00

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học (Việt Nam) Black Pearl Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học (Việt Nam) Black Pearl

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.