Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Ydi Vina làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu công nợ với các đối tác, nội bộ.

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp, các định khoản nghiệp vụ phát sinh.

- Cân đối số liệu cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Hạch toán, thu thập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, lập quyết toán Văn phòng Công ty.

- Các công việc liên quan thuế: khai báo, lập báo cáo, theo dõi thuế TNCN,...

- Theo dõi công nợ, quản lý. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.

- Lập báo cáo tài chính theo từng giai đoạn (6 tháng, 1 năm) và các báo cáo giải trình chi tiết.

- Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán nội bộ (có phần mềm sử dụng).

- Xử lý, quản lý hồ sơ dự án (Bộ phận Chuyên môn sẽ hỗ trợ Bộ phận Kế toán).

- Quản lý hồ sơ nhân sự, BHXH, một số công việc tại Văn phòng Công ty...

- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục, cải tiến theo tình hình thực tế của Công ty.

- Cung cấp tài liệu cho các bộ phận có liên quan.

- Các nhiệm vụ kế toán theo yêu cầu của quản lý, ban Giám đốc.