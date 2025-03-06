Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH J.M.INTER làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH J.M.INTER
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Công ty TNHH J.M.INTER

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH J.M.INTER

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Tháp: Châu Thành, Huyện Châu Thành

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách việc tổng hợp, phân tích số liệu kế toán, báo cáo tài chính của công ty.
Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của các chứng từ kế toán, đảm bảo tuân thủ các quy định kế toán hiện hành.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo quản lý khác theo yêu cầu.
Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình kế toán của công ty.
Hỗ trợ kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán.
Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp tại các công ty sản xuất.
Nắm vững các nguyên tắc kế toán, quy định pháp luật về kế toán.
Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).
Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.
Có khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Am hiểu về thuế và các quy định pháp luật liên quan đến kế toán là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH J.M.INTER Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH J.M.INTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH J.M.INTER

Công ty TNHH J.M.INTER

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Quốc lộ 80, Tân Hòa, Tân Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

