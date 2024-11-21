Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Domenal làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Tháp: - Quốc lộ 30, ấp 1, Xã Phong Mỹ, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp, Thành phố Cao Lãnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

- Kiểm soát công nợ phải thu và phải trả nhà cung cấp ngoài nước, trong nước.

- Chịu trách nhiệm theo dõi và thanh toán cho nhà cung cấp ngoài nước, trong nước.

- Công việc thu - chi tiền mặt và tiền ngân hàng:

- Công việc bảng lương:

- Xuất hóa đơn GTGT đầu ra

- Quản lý thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước:

- Lập báo cáo thuế tháng, quý, năm theo quy định/ khi phát sinh

- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh

- Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế soạn thông báo các nghiệp vụ qui định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty để cơ sở biết thực hiện

- Sắp xếp lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính,kiểm toán.

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm Kế toán tổng hợp, Có kinh nghiệm bên ngành Thủy sản là lợi thế

- Vi tính văn phòng

- Sử dụng thành thạo các phần mềm MISA

- Giải quyết vấn đề.

- Chịu được áp lực công việc.

- Cẩn thận, đáng tin tưởng, chân thật, trung thực, tận tụy và tinh thần đồng đội.

Tại Công Ty Cổ Phần Domenal Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng hấp dẫn, trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT,BHTN theo quy định.

- Thưởng lễ, Tết, tháng lương 13,…

- Tham gia nhiều hoạt động Outing của Công ty

- Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 7: 8h/ngày, nghĩ chủ nhật

- Nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước và công ty

- Cụ thể sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Domenal

