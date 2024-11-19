Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 219 221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Công việc chính
Kiểm tra tất cả các hạch toán của nhân viên phòng Kế toán, bao gồm bút toán thu chi, ngân hàng, bán hàng, hóa đơn, định khoản và chỉnh sửa nếu có sai sót;
Hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ kế toán cho các nhân viên phòng Kế toán;
Lập các bút toán, định khoản các nghiệp vụ tổng hợp cuối tháng, kết chuyển lãi lỗ và khóa sổ kế toán hàng tháng;
Kiểm tra hồ sơ thanh toán trước khi trình Kế toán trưởng;
Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế VAT, tình hình sử dụng hóa đơn, TNCN, TNDN hàng tháng, quý, năm; Lập báo cáo thống kê hằng năm;
Tổng hợp và theo dõi chi phí các dự án;
Theo dõi các khoản đầu tư của Công ty (Đầu tư vào công ty con, Công ty liên doanh-liên kết, …);
Theo dõi các khoản vay của Công ty;
Đối chiếu công nợ nội bộ giữa các Công ty (tháng,năm & thời điểm được yêu cầu)
Công việc hỗ trợ
Cung cấp số liệu, chứng từ cho Phòng Tài chính và các phòng ban khác (theo chỉ đạo cấp trên);
Hỗ trợ công việc cho Kế toán viên vắng mặt;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng và Ban TGĐ
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Tài chính, kế toán, kiểm toán và các chuyên ngành liên quan
- Kiến thức về thuế, tài chính, Bất động sản
-Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm vị trí Kế toán tổng hợp lĩnh vực Bất động sản (Chủ đầu tư)
- Sử dụng tốt Excel và các phần mềm kế toán
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Xây dựng, Bất động sản
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Tài chính, kế toán, kiểm toán và các chuyên ngành liên quan
- Kiến thức về thuế, tài chính, Bất động sản
-Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm vị trí Kế toán tổng hợp lĩnh vực Bất động sản (Chủ đầu tư)
- Sử dụng tốt Excel và các phần mềm kế toán

Tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh

Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô C, Đường Lê Lợi, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

