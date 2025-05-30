Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ P-TASTE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

1. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Phụ trách toàn bộ công tác kế toán – tài chính của doanh nghiệp, đảm bảo sổ sách kế toán minh bạch, đúng quy định pháp luật; hỗ trợ Ban Giám đốc ra quyết định bằng các báo cáo quản trị kịp thời và chính xác.

2. NHIỆM VỤ CHÍNH

2.1. Quản lý sổ sách kế toán và thuế

Kiểm soát, hạch toán và lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định

Quản lý hệ thống sổ sách kế toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam

Đảm bảo tuân thủ chính sách thuế, pháp luật tài chính – kế toán.

2.2. Quản lý công nợ và thanh toán

Theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp, đối chiếu định kỳ.

Lên kế hoạch và thực hiện thanh toán đúng hạn.

2.3. Quản lý dòng tiền

Theo dõi Quỹ tiền mặt, tài khoản ngân hàng cùng kế toán viên.

Lập kế hoạch dòng tiền hàng tuần, hàng tháng.

Đảm bảo khả năng thanh toán và cân đối dòng tiền hiệu quả.

2.4. Nhân sự và bảo hiểm

Theo dõi HĐLĐ, quản lý hồ sơ nhân sự.

Thực hiện đăng ký/tăng/giảm BHXH, BHYT, BHTN.

Phối hợp tính lương, các chế độ cho nhân viên.

2.5. Theo dõi chiết khấu và hoa hồng

Quản lý chính sách chiết khấu cho khách hàng, phối hợp bộ phận kinh doanh trong chi trả.

Tính toán và chi trả hoa hồng cho bộ phận kinh doanh theo KPI hoặc doanh số.

2.6. Lập báo cáo định kỳ

Lập và nộp đúng hạn:

Báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN.

Báo cáo tài chính quý/năm.

Báo cáo quản trị nội bộ phục vụ điều hành (doanh thu, chi phí, lợi nhuận, dòng tiền...).

- Trên 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương và nắm vững các nghiệp vụ Kế toán

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng (Đặc biệt là Misa -AMIS và Excel)

- Có Kinh nghiệm quản lý nhân sự kế toán

- Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo

- Chịu được áp lực công việc, chịu khó, tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc được giao

- Biết quản lý sổ sách thuế, báo cáo thuế, báo cáo tài chính

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ P-TASTE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 16.000.000-18.000.000 VNĐ (dựa trên năng lực và kinh nghiệm)

- Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại và các phụ cấp khác

- Đóng BHXH đầy đủ.

- Du lịch hằng năm, team building, sinh nhật.

- Được tham gia học tập đào tạo nâng cấp năng lực.

- Chế độ 12 - 15 ngày nghỉ phép/ năm.

- Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động thoải má

