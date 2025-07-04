Tuyển DevOps Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

FPT IS Pro Company
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/07/2025
FPT IS Pro Company

DevOps Engineer

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại FPT IS Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Landmark72 keangnam

- Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai, vận hành quy trình CICD, Devsecops trên hạ tầng Cloud Native
Triển khai, vận hành Gitops
Triển khai, tích hợp các công cụ security vào quy trình CICD (SonarQube, Coverity, BlackDuck, V/A)
Triển khai, vận hành hạ tầng k8s, openshift

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn thông tin
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm cloud / cloud native
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm vị trí DevOps
Có kinh nghiệm và kỹ năng ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình như java/.net/C#/python
Có kiến thức kỹ năng vận hành sử dụng DevOps (CI/CD Pipelines)
Kiến thức tốt về container, k8s, cloud native, micro service
Có kiến thức về system và networking
Ưu tiên có chứng chỉ Cloud DevOps Engineer (CKA, CKAD) hoặc chứng chỉ tương đương
Tư duy logic. Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp thông tin
Kỹ năng làm việc nhóm, kết nối hiệu quả
Ngoại ngữ: Tiếng Anh: tối thiểu TOEIC 500 hoặc tương đương

Tại FPT IS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: cạnh tranh, đàm phán trong buổi phỏng vấn;
Thưởng: Lương tháng 13;
Thời gian làm việc: thứ hai - thứ 6, ngày t7,cn hàng tuần;
Được làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
Được học hỏi, đào tạo và tham gia vào các dự án/khách hàng lớn, công nghệ mới
Được tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật & Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
12 ngày phép/năm và các ngày nghỉ Lễ theo quy định.
Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

FPT IS Pro Company

FPT IS Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 22 toà nhà Keangnam Landmark 72, E6 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

