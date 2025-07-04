Tuyển DevOps Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Landmark72 keangnam - Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai, vận hành quy trình CICD, Devsecops trên hạ tầng Cloud Native

Triển khai, vận hành Gitops

Triển khai, tích hợp các công cụ security vào quy trình CICD (SonarQube, Coverity, BlackDuck, V/A)

Triển khai, vận hành hạ tầng k8s, openshift

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn thông tin

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm cloud / cloud native

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm vị trí DevOps

Có kinh nghiệm và kỹ năng ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình như java/.net/C#/python

Có kiến thức kỹ năng vận hành sử dụng DevOps (CI/CD Pipelines)

Kiến thức tốt về container, k8s, cloud native, micro service

Có kiến thức về system và networking

Ưu tiên có chứng chỉ Cloud DevOps Engineer (CKA, CKAD) hoặc chứng chỉ tương đương

Tư duy logic. Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp thông tin

Kỹ năng làm việc nhóm, kết nối hiệu quả

Ngoại ngữ: Tiếng Anh: tối thiểu TOEIC 500 hoặc tương đương

Tại FPT IS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: cạnh tranh, đàm phán trong buổi phỏng vấn;

Thưởng: Lương tháng 13;

Thời gian làm việc: thứ hai - thứ 6, ngày t7,cn hàng tuần;

Được làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Được học hỏi, đào tạo và tham gia vào các dự án/khách hàng lớn, công nghệ mới

Được tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật & Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

12 ngày phép/năm và các ngày nghỉ Lễ theo quy định.

Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS Pro Company

