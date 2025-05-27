Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH
Ngày đăng tuyển: 27/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 602/34 Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh của công ty để theo dõi và hạch toán
- Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân...., nộp thuế cho cơ quan thuế (nếu có)
- Làm báo cáo thuế tháng của quý đó, làm báo cáo quý cho thuế GTGT, Thuế TNCN......
- Tính giá thành sản phẩm
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế năm
- Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT và bảng kê đầu vào, đầu ra.
- Kiểm tra đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp
- Lập báo cáo tổng hợp theo định kì hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.
- Và các công việc khác được phân công.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế Toán, Tài Chính
- Kinh nghiệm từ 3-5 năm
- Khả năng giao tiếp tốt
- Có tinh thần cầu tiến trong công việc.
- Thành thạo Misa là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận
- Hưởng chế độ Bảo hiểm theo quy định, hưởng lương tháng 13, thưởng các ngày lễ 30/04, 02/09, tết dương lịch, tết âm lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thửa đất số 604, Tờ bản đồ số 41, Cụm công nghiệp Tam Lập, Xã Tam Lập, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

