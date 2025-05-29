Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Minh Long - Chi Nhánh City Parts làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Minh Long - Chi Nhánh City Parts
Ngày đăng tuyển: 29/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/06/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Minh Long - Chi Nhánh City Parts

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

1. Xử lý các số liệu tổng hợp trên Phần mềm kế toán
2. Kiểm soát hàng nhập, xuất, thu chi của Công ty
3. Xét duyệt tất cả các khoản chi của Công ty
4. Lập Báo cáo kế hoạch thanh toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tháng.
5. Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp.
6. Hoàn thành các báo cáo thuế của kế toán tháng quý năm do Kế Toán Trưởng hướng dẫn & giao

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính…
2. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở lĩnh vị trí tương đương
3. Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
4. Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .
5. Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

Tại Công Ty TNHH Minh Long - Chi Nhánh City Parts Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc trong tuần: từ thứ 2 đến sáng thứ 7.
Lương (LCB): 18-20tr+ phụ cấp + thưởng
Phụ cấp cơm giữa ca: 30,000 VNĐ/ngày, phụ cấp điện thoại, đi lại....
Nghỉ + Thưởng lễ, tết theo quy định nhà nước, không chậm lương, không nợ bảo hiểm.
Du lịch, teambuilding hàng năm.
Môi trường làm việc thoải mái. Trang bị máy móc đầy đủ.
Sếp coi trọng phòng kế toán.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Minh Long - Chi Nhánh City Parts

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Minh Long - Chi Nhánh City Parts

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 3A Trần Phú, P.4, Q. 5,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

