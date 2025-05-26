Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHLOG
- Hồ Chí Minh: Chung cư The Sun Avenue, Số 28, Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Hạch toán, kiểm tra chứng từ, đối chiếu số liệu kế toán.
Lập báo cáo tài chính tháng/quý/năm, báo cáo kế toán quản trị.
Theo dõi thu chi, dòng tiền, công nợ, tài sản và các khoản đầu tư.
Làm việc với ngân hàng, cơ quan thuế, cơ quan chức năng khi cần.
Kiểm tra hóa đơn đầu vào/đầu ra, xuất hóa đơn, quản lý chứng từ.
Tham mưu BGĐ các chính sách tài chính, kiểm soát chi phí, tối ưu dòng tiền.
Hỗ trợ xây dựng và chuẩn hóa quy trình, quy định kế toán - tài chính.
Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân sự kế toán công ty thành viên (nếu có)
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp từ 3 năm trở lên.
Thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng.
Cẩn thận, chính xác, có trách nhiệm cao trong công việc.
Am hiểu quy định pháp luật liên quan đến kế toán - thuế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHLOG Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng, phúc lợi đầy đủ theo quy định công ty.
Du lịch, khám sức khoẻ hằng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHLOG
