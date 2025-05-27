Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SILVER MOUNTAIN LOGISTICS (VIETNAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lot No. 04, 13th Floor Pearl Plaza, 561A Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh District, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý và kiểm soát toàn bộ đội ngũ kế toán và hành chính tại Chi nhánh Hồ Chí Minh

- Quản lý và thực hiện các nhiệm vụ cần thiết trong đội ngũ kế toán để hoàn thiện báo cáo hàng tháng và các báo cáo khác đúng thời hạn theo yêu cầu của HĐQT

- Kiểm tra lại và kiểm soát dữ liệu kế toán cho Chi nhánh Hồ Chí Minh và đưa ra hướng dẫn cần thiết cho tất cả các thành viên kế toán

- Làm việc chặt chẽ với kiểm toán viên (kiểm toán viên độc lập và kiểm toán viên nội bộ) về báo cáo tài chính và dữ liệu kế toán

- Đảm bảo tất cả các báo cáo nộp cho cơ quan thuế, chính phủ kịp thời

- Đảm bảo tất cả các tài liệu cần thiết được tạo và lưu trữ trong công ty

- Làm việc cộng tác với các nhóm khác về tất cả các vấn đề liên quan đến kế toán.

- Cập nhật luật kế toán Việt Nam và tham khảo ý kiến của HĐQT về chính sách thuế

- Kiêm một số nhiệm vụ hành chính

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cử nhân chuyên ngành có liên quan.

- Giao tiếp bằng tiếng Anh (nghe, nói, viết)

- Có kinh nghiệm làm việc tại công ty Logistics là một lợi thế

- Kỹ năng: kỹ năng quản lý thời gian, lãnh đạo, làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Cẩn thận, chú ý đến chi tiết, trung thực và tuân thủ

Tại CÔNG TY TNHH SILVER MOUNTAIN LOGISTICS (VIETNAM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực của ứng viên

- Bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp theo luật Việt Nam

- Môi trường làm việc ổn định, quốc tế và thân thiện

- Teambuilding cùng công ty hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SILVER MOUNTAIN LOGISTICS (VIETNAM)

