Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức, điều hành và giám sát toàn bộ hoạt động của phòng kế toán, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và quy chế tài chính nội bộ.

Kiểm tra, kiểm soát việc lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thuế (TNCN, TNDN, GTGT...) định kỳ.

Tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác quản lý tài chính, xây dựng kế hoạch tài chính, ngân sách, dòng tiền.

Kiểm soát chi phí, doanh thu, giá thành, các khoản công nợ phải thu/phải trả và đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng và các bên liên quan.

Quản lý, đào tạo và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ kế toán.

Cập nhật các thay đổi về chính sách kế toán, pháp luật thuế và tổ chức triển khai áp dụng trong doanh nghiệp.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo\"

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Có chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên từng làm việc tại công ty có quy mô vừa trở lên.

Am hiểu luật kế toán, luật thuế, chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast, Bravo...) và Excel.

Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và phân tích tốt.

Trung thực, trách nhiệm cao, tư duy hệ thống và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Up to 25.000.000 đồng

Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp Lễ, Tết.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Du lịch, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS

