Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH YES.PHIM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 305 Đại Lộ Bình Dương, khu phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng chiến lược kêu gọi vốn cho các dự án phim (phim điện ảnh, truyền hình, web.).

- Tìm kiếm, tiếp cận và làm việc với các nhà đầu tư tiềm năng: cá nhân, doanh nghiệp, quỹ đầu tư, thương hiệu,...

- Chuẩn bị hồ sơ kêu gọi vốn: proposal, pitch deck, tài liệu giới thiệu dự án phim, kế hoạch tài chính.

- Thuyết trình và đàm phán với nhà đầu tư để đạt được thỏa thuận tài trợ hoặc hợp tác.

-Phối hợp với đội ngũ sản xuất, truyền thông, pháp lý để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư

- Xây dựng, soạn các slide thuyết trình+ kế hoạch kinh doanh để kêu gọi vốn

- Xây dựng mô hình tài chính và logic định giá

- Am hiểu việc lập kế hoạch gọi vốn vòng (Seed->A->B..)

- Theo dõi quá trình sử dụng vốn, cập nhật tiến độ dự án cho nhà đầu tư (báo cáo định kỳ).

- Duy trì quan hệ với đối tác đầu tư hiện tại và phát triển mạng lưới mới.

- Tham gia sự kiện, hội chợ phim, hội thảo ngành để mở rộng kết nối đầu tư.

- Công việc khác theo chỉ thị của BGĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kinh tế. ưu tiên MBA

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm huy động vốn ở các lĩnh vực ngân hàng đầu tư, quỹ Vc, hoặc các công ty tư vấn gọi vốn

- Có tư duy chiến lược: Biết phân tích nên gọi bao nhiêu vốn, định giá ra sao và chia cổ phần như thế nào

- Kỹ năng trình bày tốt, thuyết phục tốt

- Kỹ năng xử lý số liệu tốt

Tại CÔNG TY TNHH YES.PHIM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và có nhiều cơ hội để phát triển bản thân

- Có cơ hội được làm việc với các đối tác trong và ngoài nước

- Chế độ bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YES.PHIM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin