Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Nguyễn Việt Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 118/33a Huỳnh Thiện Lộc, Hoà Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thời gian làm việc: 8h - 17h, nghỉ trưa 1 tiếng, từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 cách tuần, Off chủ nhật.

Địa điểm làm việc: 118/33A Huỳnh Thiện Lộc, Hòa Thạnh, Tân Phú.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán tổng hợp (báo cáo).

- Thành thạo các phần mềm kế toán như Misa, Fast, hoặc các phần mềm tương đương.

- Hiểu biết sâu về các quy định pháp luật liên quan đến kế toán và thuế.

- Kỹ năng phân tích tài chính tốt và khả năng lập báo cáo tài chính chính xác.

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Nguyễn Việt Tiên Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh.

- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Hỗ trợ bữa trưa tại công ty.

- Nghỉ phép hàng năm theo quy định, tối thiểu 12 ngày/năm.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nguyễn Việt Tiên

