Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH VETSTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1C đường 359 phường phước long B, Quận 9, Quận 9

Phụ trách việc tổng hợp, phân tích và báo cáo số liệu kế toán của công ty.

Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ kế toán.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát chi phí.

Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán.

Cập nhật và tuân thủ các quy định, chính sách kế toán hiện hành.

Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả công tác kế toán.

Làm việc với các bộ phận khác trong công ty để thu thập và cung cấp thông tin kế toán.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Hiểu biết sâu rộng về các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo chính xác.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc liên quan đến xuất nhập khẩu, đặc biệt là: Đăng ký và xử lý hồ sơ nhập khẩu, làm việc với các cơ quan hải quan, đơn vị logistics.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Khả năng giao tiếp tốt và làm việc dưới áp lực cao.

Trung thực, cẩn thận và có trách nhiệm cao trong công việc.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dược phẩm/y tế/công nghệ sinh học là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH VETSTAR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn (thỏa thuận theo năng lực)

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VETSTAR

