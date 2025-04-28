Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ASEAN HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Hạch toán và ghi sổ kế toán các nghiệp vụ phát sinh; kiểm tra chứng từ kế toán.

Tổng hợp, đối chiếu số liệu kế toán nội bộ và với các phòng ban, đối tác liên quan.

Theo dõi, kiểm soát chi phí, doanh thu và lập báo cáo tài chính định kỳ.

Kê khai, nộp thuế và phối hợp với cơ quan thuế trong công tác quyết toán.

Lưu trữ hồ sơ kế toán và hỗ trợ công tác kiểm toán khi cần thiết.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán Tổng hợp. (Sẽ có anh Kế toán Trưởng hỗ trợ thêm trong quá trình làm việc).

Thành thạo phần mềm kế toán (SmartPro, MISA, Fast, Bravo...).

Kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo tài chính.

Cẩn thận, trung thực, bảo mật thông tin.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ASEAN HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 9tr-13tr

Xét tăng lương định kỳ hoặc theo năng lực

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ

Thưởng những ngày Lễ, Tết theo quy định nhà nước.

Thưởng lương tháng 13. Team building, du lịch hàng năm, thưởng hiệu quả làm việc.

Thời gian làm việc: Thứ Hai- thứ Sáu (8h30-17h30).

Địa điểm làm việc: 85-87 Nguyễn Cơ Thạch, P An Lợi Đông, TP Thủ Đức, TP HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ASEAN HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin