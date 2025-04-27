Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KIẾN VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: A9/15 Mai Bá Hương), Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thu thập, kiểm tra và tổng hợp tất cả các chứng từ kế toán.

Ghi chép và quản lý chi tiết các khoản chi phí từng hạng mục

Chấm công, làm bảng lương nhân viên

Quản lý công nợ khách hàng và nhà cung cấp, theo dõi các khoản thanh toán, hợp đồng, và các giao dịch tài chính liên quan.

Thực hiện các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của BLĐ theo kế hoạch tuần/tháng/quý /năm

Lập bảng dự chi thanh toán cho NCC mỗi cuối tuần

Theo dõi quỹ Tiền mặt và TGNH

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành kế toán.

Kinh nghiệm từ 2-3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp, từng làm việc trong ngành xây dựng hoặc bất động sản là một lợi thế.

Chăm chỉ, cẩn thận, và có trách nhiệm: Đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của các báo cáo và chứng từ tài chính.

Linh hoạt: Khả năng làm việc với nhiều nhiệm vụ khác nhau và quản lý thời gian hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Hỗ trợ và phối hợp tốt với các phòng ban và cấp trên.

Thành thạo phần mềm kế toán: Sử dụng tốt các phần mềm kế toán như MISA, Fast, Excel.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KIẾN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản từ 12 - 15 triệu/tháng (tùy vào năng lực đảm nhận công việc)

Thưởng chuyên cần hằng tháng

Mua BHXH theo quy định của Pháp Luật

Thưởng theo dự án (tỷ lệ cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn)

Thưởng cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KIẾN VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.