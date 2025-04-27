Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KIẾN VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KIẾN VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KIẾN VIỆT
Ngày đăng tuyển: 27/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/05/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KIẾN VIỆT

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KIẾN VIỆT

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: A9/15 Mai Bá Hương), Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thu thập, kiểm tra và tổng hợp tất cả các chứng từ kế toán.
Ghi chép và quản lý chi tiết các khoản chi phí từng hạng mục
Chấm công, làm bảng lương nhân viên
Quản lý công nợ khách hàng và nhà cung cấp, theo dõi các khoản thanh toán, hợp đồng, và các giao dịch tài chính liên quan.
Thực hiện các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của BLĐ theo kế hoạch tuần/tháng/quý /năm
Lập bảng dự chi thanh toán cho NCC mỗi cuối tuần
Theo dõi quỹ Tiền mặt và TGNH

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành kế toán.
Kinh nghiệm từ 2-3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp, từng làm việc trong ngành xây dựng hoặc bất động sản là một lợi thế.
Chăm chỉ, cẩn thận, và có trách nhiệm: Đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của các báo cáo và chứng từ tài chính.
Linh hoạt: Khả năng làm việc với nhiều nhiệm vụ khác nhau và quản lý thời gian hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Hỗ trợ và phối hợp tốt với các phòng ban và cấp trên.
Thành thạo phần mềm kế toán: Sử dụng tốt các phần mềm kế toán như MISA, Fast, Excel.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KIẾN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản từ 12 - 15 triệu/tháng (tùy vào năng lực đảm nhận công việc)
Thưởng chuyên cần hằng tháng
Mua BHXH theo quy định của Pháp Luật
Thưởng theo dự án (tỷ lệ cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn)
Thưởng cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KIẾN VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KIẾN VIỆT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KIẾN VIỆT

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 222 Mai Bá Hương (Địa chỉ cũ: A9/15 Mai Bá Hương), Lê Minh Xuân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

