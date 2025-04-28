Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Thuận làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Thuận
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Thuận

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Thuận

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Toà nhà IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, P, phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập, kiểm tra các chứng từ kế toán;
- Cập nhật, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành;
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu;
- Lập, kiểm tra báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, thuế nhà thầu, thuế TNDN;
- Lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính;
- Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng, các cơ quan khác;
- Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán, vay, trả, mở và thanh toán L/C…
- Quản lý và thực hiện các hồ sơ, bảo lãnh vay vốn ngân hàng
- Lập dự toán ngân sách, cân đối vốn và chuẩn bị nguồn vốn, hoạch định và thực hiện việc huy động các nguồn vốn cho Tập đoàn và các công ty thành viên
- Giao dịch trực tiếp với các tổ chức tín dụng trong nước để thực hiện công tác tài chính.
- Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các quy trình nghiệp vụ kế toán tài chính nhằm mục đích tăng hiệu quả hoạt động và kiểm soát nghiệp vụ.
- Thực hiện các nghiệp vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp loại KHÁ trở lên, tốt nghiệp Đại học hệ chính quy các chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán tại các trường Đại học trong nước (ưu tiên ứng viên ĐH kinh tế).
- Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, phần mềm kế toán.
- Tiếng Anh giao tiếp
- Tính cách cẩn thận, nhiệt tình trong công việc; vui vẻ hòa đồng với tập thể.
QUYỀN LỢI
- Thu nhập theo năng lực; xét tăng lương định kỳ theo quy chế của Công ty;
- Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo năng lực và quy định lương, thưởng của Công ty;
- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của pháp luật;
- Thưởng các ngày lễ lớn trong năm, thưởng sinh nhật,…

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Thuận Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Thuận

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Thuận

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: VPĐD: Tòa nhà IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

