Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN LA VO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tiếp nhận, kiểm tra tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của các chứng từ kế toán và sắp xếp , lưu trữ theo quy định công ty.

Hạch toán chứng từ phát sinh.

Theo dõi tiến độ công việc cung cấp, bàn giao, quyết toán và xuất hóa đơn.

Theo dõi công nợ của khách hàng, nhà cung cấp.

Theo dõi lương, BHXH,…

Hàng quý đối chiếu chứng từ kê khai thuế GTGT được khấu trừ lên tờ khai, lên tờ khai thuế TNCN và nộp thuế.

Cuối năm rà soát hồ sơ chứng từ đảm bảo hợp lý hợp lệ, rà soát các khoản doanh thu kiểm kê các loại chi phí không được trừ, đánh giá các khoản mục, kết chuyển và tính thuế TNDN, hoàn thiện BCTC và nộp báo cáo.

Cuối năm xác định và điều chỉnh doanh thu chịu thuế, các khoản chi phí được trừ….tính và lập tờ khai quyết toán thuế TNDN.