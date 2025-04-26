Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ JA & PARTNERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 8, LANT Building, 56 - 58 - 60 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ kế toán theo quy định.

Làm bảng lương hàng tháng, báo tăng - giảm và các chế độ Bảo hiểm xã hội, đăng ký người phụ thuộc, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về nghĩa vụ thuế TNCN và bảo hiểm xã hội.

Làm tờ khai thuế và báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý.

Hỗ trợ cung cấp hồ sơ, giải trình số liệu với cơ quan thuế, các đoàn kiểm toán, thanh tra khi phát sinh.

Theo dõi thu chi tiền mặt, thanh toán ngân hàng.

Kiểm tra đề nghị thanh toán và đề nghị mua hàng của các bộ phận và lên kế hoạch chi tiền.

Thu thập, kiểm tra đối chiếu hóa đơn đầu vào và thanh toán cho nhà cung cấp.

Thu thập, kiểm tra đối chiếu hóa đơn đầu ra và thu hồi công nợ khách hàng.

Xuất hóa đơn bán hàng theo yêu cầu của cấp trên.

Hạch toán chứng từ trên phần mềm Misa.

Theo dõi và báo cáo doanh thu, chi phí nội bộ hàng tuần, hàng tháng.

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi từ 27 trở lên.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm kế toán ở các công ty khác.

Có kinh nghiệm tính lương, tính BHXH, BHYT, khai thuế TNCN cho nhân viên.

Biết cách sử dụng phần mềm Misa, excel và các báo cáo;

Có kinh nghiệm làm tờ khai và báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý.

Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ JA & PARTNERS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương cơ bản từ 12 - 15tr + KPI

Môi trường làm việc: Môi trường chuyên nghiệp với đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện.

Đầy đủ các quyền lợi dành cho nhân viên theo quy định pháp luật hiện hành (Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Thất nghiệp, v.v.).

Thưởng: Lương tháng 13 theo chính sách của công ty.

Tham gia các hoạt động team-building, dã ngoại, du lịch và mừng sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ JA & PARTNERS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin