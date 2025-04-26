Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ JA & PARTNERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ JA & PARTNERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ JA & PARTNERS
Ngày đăng tuyển: 26/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ JA & PARTNERS

Kế toán tổng hợp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ JA & PARTNERS

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 8, LANT Building, 56

- 58

- 60 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ kế toán theo quy định.
Làm bảng lương hàng tháng, báo tăng - giảm và các chế độ Bảo hiểm xã hội, đăng ký người phụ thuộc, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về nghĩa vụ thuế TNCN và bảo hiểm xã hội.
Làm tờ khai thuế và báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý.
Hỗ trợ cung cấp hồ sơ, giải trình số liệu với cơ quan thuế, các đoàn kiểm toán, thanh tra khi phát sinh.
Theo dõi thu chi tiền mặt, thanh toán ngân hàng.
Kiểm tra đề nghị thanh toán và đề nghị mua hàng của các bộ phận và lên kế hoạch chi tiền.
Thu thập, kiểm tra đối chiếu hóa đơn đầu vào và thanh toán cho nhà cung cấp.
Thu thập, kiểm tra đối chiếu hóa đơn đầu ra và thu hồi công nợ khách hàng.
Xuất hóa đơn bán hàng theo yêu cầu của cấp trên.
Hạch toán chứng từ trên phần mềm Misa.
Theo dõi và báo cáo doanh thu, chi phí nội bộ hàng tuần, hàng tháng.
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi từ 27 trở lên.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm kế toán ở các công ty khác.
Có kinh nghiệm tính lương, tính BHXH, BHYT, khai thuế TNCN cho nhân viên.
Biết cách sử dụng phần mềm Misa, excel và các báo cáo;
Có kinh nghiệm làm tờ khai và báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý.
Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ JA & PARTNERS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương cơ bản từ 12 - 15tr + KPI
Môi trường làm việc: Môi trường chuyên nghiệp với đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện.
Đầy đủ các quyền lợi dành cho nhân viên theo quy định pháp luật hiện hành (Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Thất nghiệp, v.v.).
Thưởng: Lương tháng 13 theo chính sách của công ty.
Tham gia các hoạt động team-building, dã ngoại, du lịch và mừng sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ JA & PARTNERS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ JA & PARTNERS

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ JA & PARTNERS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 8, LANT Building, 56-58-60 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-tong-hop-thu-nhap-12-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job352499
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tổng hợp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Tập Đoàn Sen Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu Tập Đoàn Sen Group
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH VIỆT SAN FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH VIỆT SAN FOOD
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SITC GIANG NAM LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SITC GIANG NAM LOGISTICS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CHICMAX VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH CHICMAX VIỆT NAM
17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp ALC CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu ALC CORPORATION
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH ĐT & TM Trường Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu Công ty TNHH ĐT & TM Trường Phát
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUỐC VINH – NHÀ HÀNG NGỌC SƯƠNG EATERY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUỐC VINH – NHÀ HÀNG NGỌC SƯƠNG EATERY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CALIBEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 22 Triệu CALIBEE
20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Trí Việt Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Trí Việt Phát
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Xây dựng PVK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty TNHH Xây dựng PVK
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ THỦY SẢN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ THỦY SẢN VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH IDE Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH IDE Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KLC
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Phương Nam Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Phương Nam Vina
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp HỘ KINH DOANH L SOUL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu HỘ KINH DOANH L SOUL
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN SÀI GÒN
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Thiên Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Thiên Hà
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NHÀ HÀNG WAIKIKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NHÀ HÀNG WAIKIKI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Đầu Tư 29 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu Công ty Cổ Phần Đầu Tư 29
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CTA CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CTA CORP
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH LD Beautiful SaiGon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu Công ty TNHH LD Beautiful SaiGon
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ THẮNG LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ THẮNG LỢI
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Global Fashion Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD Công Ty TNHH Global Fashion Việt Nam
700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Thami Shipping & Airfreight Corp. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 300 - 1 USD Thami Shipping & Airfreight Corp.
300 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm