Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SOKO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH SOKO GROUP
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/05/2025
CÔNG TY TNHH SOKO GROUP

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH SOKO GROUP

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 400/8A Ung Văn Khiêm, phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Kiểm tra các định khoản phát sinh và đối chiếu các số liệu chi tiết cũng như tổng hợp giữa các phòng ban trong doanh nghiệp
Kiểm tra sự trùng khớp của các số dư cuối kỳ với các báo cáo chứng từ và đảm bảo cân đối số liệu giữa tổng hợp với chi tiết
Quan sát công nợ của doanh nghiệp bao gồm công nợ khối văn phòng và toàn công ty để đề xuất dự phòng, xác định và xử lý các khoản công nợ thu khó đòi của doanh nghiệp
Lập các quyết toán công ty và hạch toán rõ ràng các chi phí, thu nhập, công nợ, khấu hao, thuế GTGT
Làm sổ chi tiết và tổng hợp cho công ty và thống kế theo quy định để lập các báo cáo tài chính theo quý, tháng hoặc năm
Lưu trữ các dữ liệu kế toán trên các phần mềm theo quy định
Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước
Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán dữ liệu, báo cáo
Hạch toán, kê khai thu chi, chi phí, khấu hao, công nợ, thuế GTGT
Quản lý công nợ phải thu, phải trả
Kiểm tra tình trạng xuất nhập kho và tồn hàng của kho hàng, lập các phiếu nhập hàng, xuất hàng hoặc hoá đơn mua bán hàng theo quy định
Thu thập và thống kê để xử lý các dữ liệu, chứng từ và báo cáo qua các nghiệp vụ kế toán
Tìm hiểu và thống kê thông tin nguyên vật liệu và giá cả của từng loại hàng
Làm báo cáo nghiệp vụ hàng tháng cho doanh nghiệp như báo cáo thuế hay tờ khai thuế GTGT và lập báo cáo nội bộ liên quan đến hoá đơn của công ty
Đối chiếu số liệu và thống kê chi tiết dữ liệu phân bổ trong tháng
Hạch toán các khoản phân bổ chi phí và các khoản khấu hao

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo phần mềm nhân sự và bộ Microsoft Office.
Nữ, tốt nghiệp Cao đẳng/đại học chuyên ngành Tài chính kế toán hoặc lĩnh vực liên quan tới tài chính
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Có kinh nghiệm làm việc Kế Toán, tốt nhất là trong môi trường nhà hàng/ khách sạn
Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng, phần mềm kế toán misa, amiss
Trung thực, có sức khỏe tốt, chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc
Chịu được áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH SOKO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, được xét tăng định kỳ theo hiệu quả công việc và chính sách công ty.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội phát triển.
Được cung cấp máy tính/laptop làm việc, hỗ trợ toàn bộ công cụ cần thiết để hoàn thành công việc hiệu quả.
Được hỗ trợ cơm trưa, phí gửi xe, trà, bánh giữa giờ giúp thư giãn và nạp lại năng lượng..
Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm (không tính các ngày lễ theo quy định).
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Bộ luật Lao động.
Giảm giá 10-20% cho nhân viên khi sử dụng đồ ăn, thức uống tại hệ thống nhà hàng thuộc SOKOGROUP.
Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ: teambuilding, Year End Party, tiệc sinh nhật, các chuyến du lịch cùng công ty.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sếp tâm lý, đồng nghiệp thân thiện.
Văn phòng hiện đại, không gian làm việc sạch đẹp và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOKO GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SOKO GROUP

CÔNG TY TNHH SOKO GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 24 Hồ Tùng Mậu, Q1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

