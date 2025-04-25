Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SOKO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 400/8A Ung Văn Khiêm, phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Kiểm tra các định khoản phát sinh và đối chiếu các số liệu chi tiết cũng như tổng hợp giữa các phòng ban trong doanh nghiệp

Kiểm tra sự trùng khớp của các số dư cuối kỳ với các báo cáo chứng từ và đảm bảo cân đối số liệu giữa tổng hợp với chi tiết

Quan sát công nợ của doanh nghiệp bao gồm công nợ khối văn phòng và toàn công ty để đề xuất dự phòng, xác định và xử lý các khoản công nợ thu khó đòi của doanh nghiệp

Lập các quyết toán công ty và hạch toán rõ ràng các chi phí, thu nhập, công nợ, khấu hao, thuế GTGT

Làm sổ chi tiết và tổng hợp cho công ty và thống kế theo quy định để lập các báo cáo tài chính theo quý, tháng hoặc năm

Lưu trữ các dữ liệu kế toán trên các phần mềm theo quy định

Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước

Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán dữ liệu, báo cáo

Hạch toán, kê khai thu chi, chi phí, khấu hao, công nợ, thuế GTGT

Quản lý công nợ phải thu, phải trả

Kiểm tra tình trạng xuất nhập kho và tồn hàng của kho hàng, lập các phiếu nhập hàng, xuất hàng hoặc hoá đơn mua bán hàng theo quy định

Thu thập và thống kê để xử lý các dữ liệu, chứng từ và báo cáo qua các nghiệp vụ kế toán

Tìm hiểu và thống kê thông tin nguyên vật liệu và giá cả của từng loại hàng

Làm báo cáo nghiệp vụ hàng tháng cho doanh nghiệp như báo cáo thuế hay tờ khai thuế GTGT và lập báo cáo nội bộ liên quan đến hoá đơn của công ty

Đối chiếu số liệu và thống kê chi tiết dữ liệu phân bổ trong tháng

Hạch toán các khoản phân bổ chi phí và các khoản khấu hao

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo phần mềm nhân sự và bộ Microsoft Office.

Nữ, tốt nghiệp Cao đẳng/đại học chuyên ngành Tài chính kế toán hoặc lĩnh vực liên quan tới tài chính

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Có kinh nghiệm làm việc Kế Toán, tốt nhất là trong môi trường nhà hàng/ khách sạn

Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng, phần mềm kế toán misa, amiss

Trung thực, có sức khỏe tốt, chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc

Chịu được áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH SOKO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, được xét tăng định kỳ theo hiệu quả công việc và chính sách công ty.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội phát triển.

Được cung cấp máy tính/laptop làm việc, hỗ trợ toàn bộ công cụ cần thiết để hoàn thành công việc hiệu quả.

Được hỗ trợ cơm trưa, phí gửi xe, trà, bánh giữa giờ giúp thư giãn và nạp lại năng lượng..

Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm (không tính các ngày lễ theo quy định).

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Giảm giá 10-20% cho nhân viên khi sử dụng đồ ăn, thức uống tại hệ thống nhà hàng thuộc SOKOGROUP.

Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ: teambuilding, Year End Party, tiệc sinh nhật, các chuyến du lịch cùng công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sếp tâm lý, đồng nghiệp thân thiện.

Văn phòng hiện đại, không gian làm việc sạch đẹp và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOKO GROUP

