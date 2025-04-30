Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN HOUSE OF DEERA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Thu thập và xử lý dữ liệu: KTTH thu thập, kiểm tra, xử lý và lưu trữ các chứng từ kế toán từ các giao dịch hàng ngày, đồng thời cập nhật thông tin về tài khoản và quỹ.

Kiểm tra tính hợp lệ: Trước khi nhập vào sổ sách kế toán, công việc của kế toán tổng hợp là kiểm tra các chứng từ và hóa đơn để đảm bảo chúng hợp lệ.

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào hệ thống Misa, lập chứng từ tương ứng.

Hổ trợ các vấn đề liên quan kế toán cho các phòng ban.

Hướng dẫn kế toán viên.

Các công việc khác theo yêu cầu của KTT

Thực hiện các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của KTT

Báo cáo thuế quý

Kiểm soát, tổng hợp lao động thuê ngoài

Các công việc khác theo phân phối của KTT