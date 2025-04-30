Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN HOUSE OF DEERA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN HOUSE OF DEERA
Ngày đăng tuyển: 30/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/05/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOUSE OF DEERA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 456 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập và xử lý dữ liệu: KTTH thu thập, kiểm tra, xử lý và lưu trữ các chứng từ kế toán từ các giao dịch hàng ngày, đồng thời cập nhật thông tin về tài khoản và quỹ.
Kiểm tra tính hợp lệ: Trước khi nhập vào sổ sách kế toán, công việc của kế toán tổng hợp là kiểm tra các chứng từ và hóa đơn để đảm bảo chúng hợp lệ.
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào hệ thống Misa, lập chứng từ tương ứng.
Hổ trợ các vấn đề liên quan kế toán cho các phòng ban.
Hướng dẫn kế toán viên.
Các công việc khác theo yêu cầu của KTT
Thực hiện các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của KTT
Báo cáo thuế quý
Kiểm soát, tổng hợp lao động thuê ngoài
Các công việc khác theo phân phối của KTT

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể bắt đầu công việc ngay
Từ 2-3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Kĩ năng tốt excel, gg Sheet, Misa
Tư duy tốt, chịu khó, chịu học hỏi, cầu tiến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOUSE OF DEERA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận theo năng lực
Tham gia BHXH theo quy định
Thời gian làm việc: Thứ 2 -6 [9h – 18h]; Sáng thứ 7 online theo điều động của KTT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOUSE OF DEERA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 5G Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

