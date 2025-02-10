Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Gaby làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Gaby
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Gaby

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 173 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Lên kế hoạch thu hồi nợ. Phối hợp với các bên liên quan để xử lý thu hồi công nợ khó đòi
- Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu Khách hàng. Xác nhận, đối chiếu công nợ với Khách hàng
- Thu thập số liệu để làm Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính.
- Xuất, nhập hóa đơn VAT - Cân đối chứng từ đầu ra, đầu vào
- Theo dõi, hoạch toán thu – chi
- Quản lý, đối chiếu công nợ khách hàng
- Kiểm kê kho định kì, đồi chiếu số lượng hàng tồn kho với số liệu trên số sách
- Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.
- Có kế toán viên - NVVP hỗ trợ các công việc nêu trên
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn
- Quản lý hồ sơ, làm việc với khách hàng về hợp đồng

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu về Kiến thức, kỹ năng cần thiết:
Am hiểu các nghiệp vụ chuyên môn, hiểu biết luật, kế toán là lợi thế.
Nhiệt tình, chu đáo, cẩn thận, tỉ mỉ và biết quan sát.
Trung thực, có trách nhiệm, ham học hỏi, nhiệt huyết trong công việc.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng xây dựng mối quan hệ.
Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề tốt.
Yêu cầu về Trình độ và kinh nghiệm:
Tốt nghiệp các ngành liên quan đến kế toán, luật
Tiếng Anh tốt
Ưu tiên có kinh nghiệm ít nhất 2 năm
Thành thạo tin học văn phòng, thiết bị văn phòng.
Có thể làm việc lâu dài.

Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Gaby Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9 - 12 triệu/tháng, được xem xét điều chỉnh lương tùy vị trí và năng lực.
Thưởng tháng 13
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết theo quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.
Thử việc 2 tháng với mức lương lên đến 85% mức lương chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Gaby

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Gaby

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 173 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, tpHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

