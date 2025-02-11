Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN NANO VIỆT NAM TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nguyễn Gia Trí, P25, Bình Thạnh, TP HCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát hoạt động tài chính - kế toán công ty.

Bảo đảm đối chiếu, thu hồi công nợ định kỳ và đúng thời gian quy định.

Tổng hợp và hoàn thiện sổ sách kế toán.

Lên báo cáo tài chính năm và quyết toán thuế, đáp ứng thanh tra, quyết toán thuế định kỳ.

Tham mưu BGĐ công ty về tài chính-kế toán.

Dựa vào định mức để tính giá thành sản phẩm (tiêu hao thực tế được kho cung cấp).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành kế toán, tài chính.

Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm cho vị trí tương đương.

Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng và phần mềm kế toán.

Nắm vững các chính sách, chế độ Tài chính - Kế toán, Thuế & quản lý tài chính hiện hành.

Thành thạo Báo cáo tài chính.

Có kinh nghiệm quyết toán thuế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NANO VIỆT NAM TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, đãi ngộ tốt, tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Thưởng hiệu quả công việc và tăng lương hằng năm.

Cơ hội thăng tiến và các chế độ phúc lợi công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NANO VIỆT NAM TECHNOLOGY

