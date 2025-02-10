Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương mại Thái Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Thương mại Thái Phong
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công ty TNHH Thương mại Thái Phong

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Thương mại Thái Phong

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 88 Lê Thị Bạch Cát, p13, q11,Hồ Chí Minh, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Xử lý các số liệu kế toán liên quan đến các hoạt động kinh tế phát sinh của doanh nghiệp như: hoá đơn, phiếu thu, chi, phiếu nhập, xuất...
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán theo quy định.
Báo cáo thuế.
Lập báo cáo tài chính theo từng quý, năm.
Báo cáo, quyết toán thuế TNCN, TNDN, Báo cáo tài chính cuối năm.
Cung cấp số liệu cho Ban giám đốc hoặc các cơ quan chức năng khi có yêu cầu, giải trình số liệu cho cơ quan thuế hay các cơ quan chức năng khác khi có thắc mắc.
Lưu trữ các sổ sách, chứng từ kế toán của công ty theo quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệpCao Đẳng trở lên các chuyên ngành Kế toán tài chính.
Kinh nghiệm tối thiểu từ01 năm trở lênở vị trí tương tự.
Nắm vững kiến thức, pháp luật tài chính kế toán.
Hiểu biết, thấu đáo pháp luật thuế và pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.
Có kỹ năng phân tích dữ liệu tài chính, nhanh nhạy với những con số.
Có tính cẩn thận, tỉ mỉ cao.

Tại Công ty TNHH Thương mại Thái Phong Thì Được Hưởng Những Gì

Được đi du lịch 1-2 lần trong 1 năm
Quà chúc mừng sinh nhật
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Thái Phong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 95 Trang Tử, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

