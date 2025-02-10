Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ATZ LIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ATZ LIFE
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 15 Đường Nguyễn Văn Dung, Phường 6, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Tổng hợp và kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ.
Theo dõi và quản lý công nợ, chi phí, doanh thu
Lập kế hoạch tài chính, cân đối dòng tiền
Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ kế toán
Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán và các đối tác liên quan.
Hỗ trợ Ban giám đốc trong việc phân tích tài chính và lập báo cáo quản trị.
Quản lý, hướng dẫn và kiểm soát công việc của các kế toán viên.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc Tài chính
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong vai trò tương đương
Thành thạo phần mềm kế toán (Fast, nhanh hoặc các phần mềm khác)
Kỹ năng tổ chức, phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
Có khả năng tổ chức và điều hành bộ máy tài chính kế toán.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ATZ LIFE Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ lương và thưởng theo quy định của Pháp luật
- Mức lương: 12.000.000 - 18.000.000đ/tháng
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 7 hàng tuần: 8h đến 17h30. (Thứ 7 làm buổi sáng)
- Du lịch hàng năm
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước;
- Thưởng lễ, tết, sinh nhật, ốm đau, thai sản,...
- Thưởng lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ATZ LIFE
