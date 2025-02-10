Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ATZ LIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 15 Đường Nguyễn Văn Dung, Phường 6, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Tổng hợp và kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ.

Theo dõi và quản lý công nợ, chi phí, doanh thu

Lập kế hoạch tài chính, cân đối dòng tiền

Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ kế toán

Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán và các đối tác liên quan.

Hỗ trợ Ban giám đốc trong việc phân tích tài chính và lập báo cáo quản trị.

Quản lý, hướng dẫn và kiểm soát công việc của các kế toán viên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc Tài chính

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong vai trò tương đương

Thành thạo phần mềm kế toán (Fast, nhanh hoặc các phần mềm khác)

Kỹ năng tổ chức, phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

Có khả năng tổ chức và điều hành bộ máy tài chính kế toán.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Chế độ lương và thưởng theo quy định của Pháp luật

- Mức lương: 12.000.000 - 18.000.000đ/tháng

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 7 hàng tuần: 8h đến 17h30. (Thứ 7 làm buổi sáng)

- Du lịch hàng năm

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước;

- Thưởng lễ, tết, sinh nhật, ốm đau, thai sản,...

- Thưởng lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển

