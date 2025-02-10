Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 69 - 71 đường 17, khu phố 5, An Phú, Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Tiếp nhận, kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán.

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Theo dõi, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, khách hàng.

Kiểm tra đánh giá & báo cáo thực trạng định kỳ.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ – ĐH trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực Sản xuất, F&B, Nhà hàng, SĂCN.

Thành thạo, Misa, Microsoft Office.

Cẩn thận, giao tiếp linh hoạt, tư duy phản biện, phân tích tổng hợp dữ liệu tốt.

Tại CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận từ 13-15tr/tháng (tùy năng lực và kinh nghiệm)

Cung cấp bữa trưa miễn phí trực tiếp tại pantry VP hoặc tại bất kì chi nhánh canteen

Đầy đủ chế độ về bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN, BHTN) theo luật hiện hành

Tham gia miễn phí các buổi tập Galaxy’s Dance tại phòng tập công ty (2 buổi/tuần)

Tham gia team-building, Tất niên, lương Tháng 13,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ

