Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/02/2025
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 69

- 71 đường 17, khu phố 5, An Phú, Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Tiếp nhận, kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán.
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Theo dõi, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, khách hàng.
Kiểm tra đánh giá & báo cáo thực trạng định kỳ.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ – ĐH trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực Sản xuất, F&B, Nhà hàng, SĂCN.
Thành thạo, Misa, Microsoft Office.
Cẩn thận, giao tiếp linh hoạt, tư duy phản biện, phân tích tổng hợp dữ liệu tốt.

Tại CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận từ 13-15tr/tháng (tùy năng lực và kinh nghiệm)
Cung cấp bữa trưa miễn phí trực tiếp tại pantry VP hoặc tại bất kì chi nhánh canteen
Đầy đủ chế độ về bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN, BHTN) theo luật hiện hành
Tham gia miễn phí các buổi tập Galaxy’s Dance tại phòng tập công ty (2 buổi/tuần)
Tham gia team-building, Tất niên, lương Tháng 13,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ

CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 69 - 71 Đường 17, Khu phố 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

