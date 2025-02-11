Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cobi Pet Hospital làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 68 Đường C, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Socialist Republic of Vietnam, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa cửa hàng và sổ sách

Hỗ trợ kiểm tra xuất hóa đơn và kiểm tiền vô hàng ngày

Hỗ trợ kiểm tra đối chiếu số liệu với ngân hàng

Định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp, Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

Tính lương hàng tháng dựa trên bảng chấm công từ HR

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác,

Báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN quý, năm, làm BCTC năm theo quy định của thuế

Lập báo cáo tài chính theo từng tháng theo form của công ty và các báo cáo giải trình chi tiết.

Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệucho Ban Giám Đốc, cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu

Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành kế toán hoặc các chuyên ngành có liên quan đến công việc ứng tuyển.

Ưu tiên ứng viên có 3 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp trở lên, có bằng kế toán trưởng là một lợi thế.

Giao tiếp khá tiếng Anh hoặc tiếng Hàn hoặc tiếng Hoa để trao đổi công việc với sếp nước ngoài.

Thời gian làm việc: 8h-18h00 (9 tiếng/ngày), làm việc 5 ngày/tuần, nghỉ 2 ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

Thời gian làm việc

Tại Công Ty TNHH Cobi Pet Hospital Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động

Đầy đủ chế độ theo quy định của nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN, ngày lễ, Tết…)

Công ty hỗ trợ ký túc xá cho nhân viên ở xa khi có nhu cầu.

Lương thỏa thuận (tùy kinh nghiệm): từ 15 triệu đến 20 triệu đồng (lương Gross)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cobi Pet Hospital

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin