Tuyển Kế toán tổng hợp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 86 Nguyễn Thị Nhung, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

- Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp;

- Hoàn thiện sổ sách, báo cáo thuế hàng quý, báo cáo tài chính năm.

- Kiểm soát dòng tiền, cân đối tài chính, lên kế hoạch thanh toán, lập kế hoạch tài chính năm.

- Thực hiện các công việc ngân hàng như mở L/C thanh toán quốc tế, hợp đồng tín dụng, mở chứng thư bảo lãnh, đáo hạn ngân hàng.

- Lập – trình bày báo cáo tài chính. Cung cấp các sổ sách, số liệu cho công tác thanh - kiểm toán của cơ quan chức năng.

- Theo dõi công nợ phải thu – phải trả, tiến độ giải ngân công trình, thu chi tiền mặt, tiền gửi NH.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Tài chính – kế toán

- Kinh nghiệm: có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

- Kỹ năng, kinh nghiệm xử lý vấn đề nhanh, hiệu quả;

- Sử dụng thành thạo word, excel, các phần mềm kế toán;

- Ứng xử, giao tiếp tốt; trung thực, năng động, tác phong chuyên nghiệp;

- Có thái độ tự chủ trong công việc, tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc;

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, trao đổi khi phỏng vấn.

- Được hưởng mọi quyền lợi và chế độ chính sách công ty: thưởng lễ, tết và hưởng lương tháng 13; chính sách BHXH, BHYT, BHTT theo quy định của Nhà nước;

- Môi trường làm việc trong môi trường mới, năng động, an toàn và có cơ hội phát huy tối đa khả năng quản lý của bản thân;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.