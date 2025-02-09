Tuyển Kế toán tổng hợp BIO-TECH COSMETICS COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại BIO-TECH COSMETICS COMPANY LIMITED
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 154A Trần Quang Khải, Quận 1, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
-Phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự
-Thanh toán và lưu các khoản chi phí nội bộ trong tháng, lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học và an toàn
-Giao dịch với Ngân hàng
-Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, quyết toán thuế TNDN
-Các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương.
-Tốt nghiệp tối thiểu Cao đẳng chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
-Sử dụng thành thạo Word, Excel, ...
-Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc
Tại BIO-TECH COSMETICS COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: từ 12,000,000 VND – 15,000,000 VND
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
- Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng hiệu suất.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
- Môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BIO-TECH COSMETICS COMPANY LIMITED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
