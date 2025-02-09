Tuyển Kế toán tổng hợp BIO-TECH COSMETICS COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 154A Trần Quang Khải, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

-Phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự

-Thanh toán và lưu các khoản chi phí nội bộ trong tháng, lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học và an toàn

-Giao dịch với Ngân hàng

-Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, quyết toán thuế TNDN

-Các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương.

-Tốt nghiệp tối thiểu Cao đẳng chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

-Sử dụng thành thạo Word, Excel, ...

-Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc

Tại BIO-TECH COSMETICS COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: từ 12,000,000 VND – 15,000,000 VND

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

- Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng hiệu suất.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BIO-TECH COSMETICS COMPANY LIMITED

