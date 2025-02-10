Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN EYE STATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 116 - 118 Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 1

Phần mềm:

Sử dụng thành thạo phần mềm Misa

Theo dõi cập nhật đầy đủ thông tin vào phần mềm Misa

Lưu trữ các dữ liệu

Lưu trữ các dữ liệu kế toán trên phần mềm theo quy định.

Quản lý và kiểm soát sổ sách kế toán

Kiểm tra và lập báo cáo sổ sách kế toán đúng hạn

Kiểm tra và đối chiếu trùng khớp các số dư cuối kỳ

Ghi chép, cập nhật và theo dõi các giao dịch tài chính hàng ngày

Phân loại và xử lý các chứng từ kế toán đảm bảo tính chính xác và đầy đủ

Báo cáo thuế:

Lập tờ khai thuế, nộp thuế và giấy tờ liên quan

Theo dõi và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thuế

Hạch toán các khoản phân bổ chi phí và các khoản khấu hao

Làm báo cáo nội bộ về số liệu hạch toán và số liệu phát sinh tháng/quý/năm/quý

Thực hiện kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN hàng tháng/quý/năm theo quy định

Quản lý công nợ và thanh toán:

Theo dõi công nợ và xử lý các khoản công nợ thu khó đòi

Theo dõi, kiểm soát công nợ khách hàng/đối tác và nhà cung cấp

Kiểm tra, xử lý và thực hiện các lệnh thanh toán theo đúng quy trình.

Quản lý tài sản, hàng hóa:

Theo dõi, quản lý tài sản cố định, hàng tồn kho và các giao dịch liên quan

Lập báo cáo tài sản và hàng hóa theo định kỳ.

Lập báo cáo tài chính:

Chuẩn bị và lập các báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng/quý/năm.

Làm sổ chi tiết, tổng hợp và thống kê số liệu để lập báo cáo tài chính theo quý/tháng/năm.

Phối hợp với các bên liên quan:

Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo quy trình phòng Kế toán diễn ra suôn sẻ

Làm việc với các đối tác ngân hàng, cơ quan thuế và các cơ quan liên quan đến tài chính của Công ty

Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán dữ liệu, báo cáo (nếu có)

Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.

Trình độ: Chuyên ngành kế toán. Từ 2 - 3 năm kinh nghiệm

Sử dụng thành tạo các phần mềm kế toán: Misa.

Kỹ năng excel: Khá

Kỹ năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm tốt

Thái độ: Đạo đức tốt, trung thực, có tinh thần hợp tác, chăm chỉ và chủ động

Thu nhập: 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ (Gross) hoặc thoả thuận theo năng lực

Chế độ BHXH, ngày phép năm sau thời gian thử việc theo quy định Pháp luật

Làm việc tại môi trường gen Z năng động, trẻ trung.

Mở rộng mối quan hệ với Creators và các nhãn hàng lớn.

Chính sách lương thưởng, đãi ngộ, thưởng lễ, tổ chức sinh nhật, du lịch hàng năm.

