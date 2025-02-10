Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN EYE STATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN EYE STATION
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN EYE STATION

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EYE STATION

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 116

- 118 Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Phần mềm:
Phần mềm
:
Sử dụng thành thạo phần mềm Misa
Theo dõi cập nhật đầy đủ thông tin vào phần mềm Misa
Lưu trữ các dữ liệu
Lưu trữ các dữ liệu kế toán trên phần mềm theo quy định.
Quản lý và kiểm soát sổ sách kế toán
Kiểm tra và lập báo cáo sổ sách kế toán đúng hạn
Kiểm tra và đối chiếu trùng khớp các số dư cuối kỳ
Ghi chép, cập nhật và theo dõi các giao dịch tài chính hàng ngày
Phân loại và xử lý các chứng từ kế toán đảm bảo tính chính xác và đầy đủ
Báo cáo thuế:
Báo cáo thuế
Lập tờ khai thuế, nộp thuế và giấy tờ liên quan
Theo dõi và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thuế
Hạch toán các khoản phân bổ chi phí và các khoản khấu hao
Làm báo cáo nội bộ về số liệu hạch toán và số liệu phát sinh tháng/quý/năm/quý
Thực hiện kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN hàng tháng/quý/năm theo quy định
Quản lý công nợ và thanh toán:
Quản lý công nợ và thanh toán
Theo dõi công nợ và xử lý các khoản công nợ thu khó đòi
Theo dõi, kiểm soát công nợ khách hàng/đối tác và nhà cung cấp
Kiểm tra, xử lý và thực hiện các lệnh thanh toán theo đúng quy trình.
Quản lý tài sản, hàng hóa:
Quản lý tài sản, hàng hóa
Theo dõi, quản lý tài sản cố định, hàng tồn kho và các giao dịch liên quan
Lập báo cáo tài sản và hàng hóa theo định kỳ.
Lập báo cáo tài chính:
Lập báo cáo tài chính
Chuẩn bị và lập các báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng/quý/năm.
Làm sổ chi tiết, tổng hợp và thống kê số liệu để lập báo cáo tài chính theo quý/tháng/năm.
Phối hợp với các bên liên quan:
Phối hợp với các bên liên quan
Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo quy trình phòng Kế toán diễn ra suôn sẻ
Làm việc với các đối tác ngân hàng, cơ quan thuế và các cơ quan liên quan đến tài chính của Công ty
Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán dữ liệu, báo cáo (nếu có)
Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Chuyên ngành kế toán. Từ 2 - 3 năm kinh nghiệm
Sử dụng thành tạo các phần mềm kế toán: Misa.
Kỹ năng excel: Khá
Kỹ năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm tốt
Thái độ: Đạo đức tốt, trung thực, có tinh thần hợp tác, chăm chỉ và chủ động

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EYE STATION Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ (Gross) hoặc thoả thuận theo năng lực
Chế độ BHXH, ngày phép năm sau thời gian thử việc theo quy định Pháp luật
Làm việc tại môi trường gen Z năng động, trẻ trung.
Mở rộng mối quan hệ với Creators và các nhãn hàng lớn.
Chính sách lương thưởng, đãi ngộ, thưởng lễ, tổ chức sinh nhật, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EYE STATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN EYE STATION

CÔNG TY CỔ PHẦN EYE STATION

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 141 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

