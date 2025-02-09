Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH AN LẠC LIVING HOTEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH AN LẠC LIVING HOTEL
Mức lương
11 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 18A Đường số 3, P. An Khánh, Tp. Thủ Đức, HCM, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 12 Triệu
- Làm việc với dịch vụ kế toán kiểm tra hạch toán kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính
- Quản lý công nợ: Theo dõi và xử lý công nợ phải thu, phải trả.
- Kiểm soát tài sản cố định: Kiểm kê và quản lý tài sản, công cụ dụng cụ.
-Tham gia kiểm toán và làm việc với cơ quan chính phủ về thuế, kế toán
- Phân công, giám sát các công việc của kế toán viên
- Tham gia vào các công việc khác khi có yêu cầu của Ban lãnh đạo
Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, tài chính, quản trị, luật...
- Có ít nhất 3-4 năm kinh nghiệm
Nữ: từ 22 đến dưới 40 tuổi
- Thử việc 1 tháng (85% lương chính thức)
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Chịu được áp lực công việc, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm, học hỏi trong công việc
- Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH AN LẠC LIVING HOTEL Thì Được Hưởng Những Gì
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AN LẠC LIVING HOTEL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
