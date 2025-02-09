Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH AN LẠC LIVING HOTEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu

Mức lương 11 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 18A Đường số 3, P. An Khánh, Tp. Thủ Đức, HCM, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

- Làm việc với dịch vụ kế toán kiểm tra hạch toán kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính

- Quản lý công nợ: Theo dõi và xử lý công nợ phải thu, phải trả.

- Kiểm soát tài sản cố định: Kiểm kê và quản lý tài sản, công cụ dụng cụ.

-Tham gia kiểm toán và làm việc với cơ quan chính phủ về thuế, kế toán

- Phân công, giám sát các công việc của kế toán viên

- Tham gia vào các công việc khác khi có yêu cầu của Ban lãnh đạo

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, tài chính, quản trị, luật...

- Có ít nhất 3-4 năm kinh nghiệm

Nữ: từ 22 đến dưới 40 tuổi

- Thử việc 1 tháng (85% lương chính thức)

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

- Chịu được áp lực công việc, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm, học hỏi trong công việc

- Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH AN LẠC LIVING HOTEL Thì Được Hưởng Những Gì

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AN LẠC LIVING HOTEL

