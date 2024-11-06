Tuyển Kế toán tổng hợp Moodhoian Resort làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: - Moodhoian Resort - Thôn Võng Nhi, Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam, Thành phố Hội An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

-Thu thập, kiểm tra chứng từ hóa đơn các nghiệp vụ kế toán phát sinh, hoạch toán phần mềm kế toán Smile

-Theo dõi, đối chiếu chi tiết số dư tiền mặt, tiền gởi ngân hàng hằng ngày

-Theo dõi số lượng tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ

-Kiểm tra đối chiếu thực hiện việc thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp

-Theo dõi doanh thu trên phần mềm và file excel, hoạch toán chi phí phát sinh hằng ngày

-Theo dõi, quản lý công nợ phải thu, phải trả

-Làm báo cáo P&L hằng tháng theo mẫu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương trong môi trường khách sạn .

- Có tinh thần làm việc teamwork.

Tại Moodhoian Resort Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, tích cực

- Được đào tạo và phát triển trong lĩnh vực khách sạn

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Chế độ lương thưởng, phúc lợi đầy đủ theo quy định và chính sách của công ty.

- Thử việc hưởng 100% service charge

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Moodhoian Resort

