Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Và Đô Thị An An Hòa làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: - Khu CN - Hậu cần Cảng Tam Hiệp, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam, Huyện Núi Thành

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Thực hiện các công việc ghi chép, tổng hợp các số liệu và dữ liệu trên tài khoản, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính dựa theo các chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp.

- Chịu trách nhiệm chung từ số liệu chi tiết đến tổng hợp trên sổ kế toán.

- Các công việc chuyên môn khác theo chỉ đạo của cấp trên trực tiếp.

- Kiểm soát và theo dõi công nợ của nhà cung cấp và khách hàng.

- Theo dõi các hợp đồng đầu ra - đầu vào, tình hình xuất hóa đơn của các hợp đồng.

- Cân đối chi phí vật tư - nhân công của hợp đồng. Quản lý các hợp đồng nhân công và lưu trữ theo công trình.

- Thực hiện các bút toán khóa sổ KQKD, kiểm tra tất cả các tài khoản phải cân đối và đúng theo sự chỉ đạo của kế toán trưởng.

- Kiểm kê và quản lý chứng từ, hồ sơ, sổ sách kế toán

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiêp chuyên ngành Kế toán - Tài chính;

- Am hiểu luật kế toán, luật doanh nghiệp và các quy định liên quan khác;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, khả năng suy nghĩ logic;

- Có mục tiêu, định hướng nghề nghiệp;

- Tinh thần trách nhiệm cao và trung thực;

- Có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp;

- Thành thạo tin học văn phòng;

- Chịu áp lực tốt;

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

Tại Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Và Đô Thị An An Hòa Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Và Đô Thị An An Hòa

