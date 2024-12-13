Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Quảng Nam thu nhập 6 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Nam: Số 519 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, TP Tam Kỳ
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Báo cáo thu chi hàng ngày
Báo cáo tháng
Gọi điện cho phụ huynh đến hạn đóng tiền theo thông báo
Thu nhận hồ sơ của học sinh, hướng dẫn học sinh làm hồ sơ, xin dấu
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ độ tuổi từ 22-25. Hình thức ưa nhìn
Nhanh nhẹn hoạt báo
Không yêu cầu kinh nghiệm
Nhanh nhẹn hoạt báo
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 6.000.000/tháng (thứ việc 85% lương)
Thưởng theo cơ chế (thỏa thuận khi phỏng vấn)
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến, được trải nghiệm công việc văn phòng với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật
Được gia nhập và hưởng chế độ của Công ty như sinh nhật, hiếu, hỉ, tham quan, nghỉ mát hàng năm
Thưởng theo cơ chế (thỏa thuận khi phỏng vấn)
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến, được trải nghiệm công việc văn phòng với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật
Được gia nhập và hưởng chế độ của Công ty như sinh nhật, hiếu, hỉ, tham quan, nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI