Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Quảng Nam thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: Số 519 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, TP Tam Kỳ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Báo cáo thu chi hàng ngày

Báo cáo tháng

Gọi điện cho phụ huynh đến hạn đóng tiền theo thông báo

Thu nhận hồ sơ của học sinh, hướng dẫn học sinh làm hồ sơ, xin dấu

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ độ tuổi từ 22-25. Hình thức ưa nhìn

Nhanh nhẹn hoạt báo

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6.000.000/tháng (thứ việc 85% lương)

Thưởng theo cơ chế (thỏa thuận khi phỏng vấn)

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến, được trải nghiệm công việc văn phòng với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật

Được gia nhập và hưởng chế độ của Công ty như sinh nhật, hiếu, hỉ, tham quan, nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.