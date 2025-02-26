Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ TÂM AN VIỆT làm việc tại Quảng Nam thu nhập Từ 160 Triệu

Mức lương Từ 160 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: - thị trấn Bình Mỹ,Hà Nam, Huyện Thăng Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 160 Triệu

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan đến thu chi, công nợ, hóa đơn, ngân hàng, kho….

- Kiểm tra, đối chiếu và cập nhật dữ liệu kế toán trên hệ thống.

- Theo dõi hồ sơ khám bệnh, chữa bệnh BHYT

- Theo dõi và quản lý công nợ, thanh toán cho nhà cung cấp đúng hạn.

- Hỗ trợ kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, báo cáo tài chính năm.

- Hỗ trợ Quản lý và lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 160 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm ở vị trí kế toán.

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc liên quan.

- Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và phần mềm kế toán.

- Hiểu biết về quy định kế toán, thuế và tài chính doanh nghiệp.

- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

- Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ TÂM AN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

- Chế độ thăm khám sức khỏe cho nhân viên và thân nhân; chế độ nghỉ mát hàng năm.

- Hỗ trợ ăn trưa,

- Đóng BHXH sau 02 tháng thử việc, nghỉ lễ, nghỉ phép theo đúng quy định pháp luật.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thân thiện.

- Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng thông qua hướng dẫn và đào tạo trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ TÂM AN VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.