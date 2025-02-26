Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ TÂM AN VIỆT làm việc tại Quảng Nam thu nhập Từ 160 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ TÂM AN VIỆT
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ TÂM AN VIỆT

Mức lương
Từ 160 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam:

- thị trấn Bình Mỹ,Hà Nam, Huyện Thăng Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 160 Triệu

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan đến thu chi, công nợ, hóa đơn, ngân hàng, kho….
- Kiểm tra, đối chiếu và cập nhật dữ liệu kế toán trên hệ thống.
- Theo dõi hồ sơ khám bệnh, chữa bệnh BHYT
- Theo dõi và quản lý công nợ, thanh toán cho nhà cung cấp đúng hạn.
- Hỗ trợ kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, báo cáo tài chính năm.
- Hỗ trợ Quản lý và lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 160 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm ở vị trí kế toán.
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc liên quan.
- Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và phần mềm kế toán.
- Hiểu biết về quy định kế toán, thuế và tài chính doanh nghiệp.
- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
- Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ TÂM AN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
- Chế độ thăm khám sức khỏe cho nhân viên và thân nhân; chế độ nghỉ mát hàng năm.
- Hỗ trợ ăn trưa,
- Đóng BHXH sau 02 tháng thử việc, nghỉ lễ, nghỉ phép theo đúng quy định pháp luật.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thân thiện.
- Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng thông qua hướng dẫn và đào tạo trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ TÂM AN VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ TÂM AN VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 83, đường Trần Tử Bình, tt Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

