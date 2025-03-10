Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP BOO NHÀ MÁY NƯỚC PHÚ NINH làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: - 01 Trần Phú,Quảng Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi, ghi chép, hoạch toán sổ sách kế toán các nghiệp cụ phát sinh, tập hợp các chi phí phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng để xác định giá trị TSCĐ, tập hợp chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất để tính giá thành sản phẩm

- Khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn khi có phát sinh

- Theo dõi hoạch toán lãi vay ngân hàng

- Hoạch toán chi phí lương, bảo hiểm, thuế TNCN và lập báo cáo thuế định kỳ

- Xuất hóa đơn GTGT đầu ra, theo dõi công nợ phải thu, phải trả của khách hàng, các khoản tạm ứng của nhân viên và nhắc nhở nhân viên hoàn ứng đúng thời hạn quy định

-Theo dõi và kiểm tra, lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào, các loại thuế

- Sắp xếp, hoàn thiện chứng từ, sổ sách, cung cấp và giải thích các số liệu liên quan với cấp trên và cơ quan kiểm tra

- Thường xuyên cập nhật vác thông tư hướng dẫn của BTC liên quan đến công tác kiểm toán và thuế

- Theo dõi cập nhật thường xuyên nhập xuất tồn vật tư, nguyên vật liệu tại nhà máy.

Yêu Cầu Công Việc

1.Trình độ học vấn/chuyên môn.

- Chuyên môn: Chuyên ngành kế toán.

- Trình độ: Cao đẳng/Đại học.

- Trình độ vi tính: Phải biết sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm kế toán Misa, phần mềm xuất hóa đơn GTGT, phần mềm các liên quan đến thuế…

2.Kỹ năng.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt

- Nắm vững và cập nhật các quy định về Luật thuế và các thông tư.

3.Kinh nghiệm.

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.

Tại CÔNG TY CP BOO NHÀ MÁY NƯỚC PHÚ NINH Thì Được Hưởng Những Gì

· Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty.

