Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM làm việc tại Thái Bình thu nhập 35 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 15/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM

Kế toán trưởng

Mức lương
35 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Bình: Cụm công nghiệp Nam Hà, Hướng Tân, Nam Hà, Tiền Hải, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

Mô tả công việc
Kiểm tra chứng từ và duyệt chi các khoản thanh toán
Kiểm tra việc thực hiện tờ khai báo cáo thuế (GTGT, TNCN, TNDN, NTNN) và gửi cơ quan thuế và nộp thuế đúng thời hạn quy định.
Kiểm tra việc thực hiện báo cáo tài chính và gửi GĐTC đúng thời gian quy định
Kiểm tra duyệt lệnh trên phần mềm thanh toán ngân hàng, khoản vay, thu chi tiền mặt
Quản lý điều hành, hướng dẫn nghiệp vụ cho phòng kế toán
Kiểm soát chặt chẽ các chi phí đảm bảo sử dụng hợp lý và hiệu quả. Đề xuất những vấn đề về kế toán, tài chính
Quan hệ công việc với các cơ quan chức năng: Thuế, Chi cục Hải Quan...
Tổ chức và thực hiện kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất
Đôn đốc các bộ phận khác trong việc thực hiện báo cáo
Tổ chức và kiểm soát việc bảo quản, lưu trữ hồ sơ kế toán
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học hoặc sau đại học chuyên ngành Tài chính, kế toán, kiểm toán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 35-50 triệu/tháng
Thưởng cuối năm, các ngày lễ tết hấp dẫn
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định pháp luật lao động: Bảo hiểm, thai sản, ốm đau, công đoàn…
Tham gia các hoạt động nội bộ đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 18, tổ 16, xóm 2, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

