Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM làm việc tại Thái Bình thu nhập 35 - 50 Triệu

Mô tả công việc

Kiểm tra chứng từ và duyệt chi các khoản thanh toán

Kiểm tra việc thực hiện tờ khai báo cáo thuế (GTGT, TNCN, TNDN, NTNN) và gửi cơ quan thuế và nộp thuế đúng thời hạn quy định.

Kiểm tra việc thực hiện báo cáo tài chính và gửi GĐTC đúng thời gian quy định

Kiểm tra duyệt lệnh trên phần mềm thanh toán ngân hàng, khoản vay, thu chi tiền mặt

Quản lý điều hành, hướng dẫn nghiệp vụ cho phòng kế toán

Kiểm soát chặt chẽ các chi phí đảm bảo sử dụng hợp lý và hiệu quả. Đề xuất những vấn đề về kế toán, tài chính

Quan hệ công việc với các cơ quan chức năng: Thuế, Chi cục Hải Quan...

Tổ chức và thực hiện kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất

Đôn đốc các bộ phận khác trong việc thực hiện báo cáo

Tổ chức và kiểm soát việc bảo quản, lưu trữ hồ sơ kế toán

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.