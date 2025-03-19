Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI NGHỆ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI NGHỆ TĨNH
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI NGHỆ TĨNH

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Tĩnh: Cụm CN Phong Phú, TP Thái Bình, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Phụ trách việc tổng hợp, phân tích số liệu kế toán, báo cáo tài chính của công ty.
Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của các chứng từ kế toán, đảm bảo tuân thủ các quy định kế toán hiện hành.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo quản lý khác theo yêu cầu.
Tham gia vào quá trình lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát chi phí.
Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.
Cập nhật và quản lý hệ thống chứng từ kế toán.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính/ Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế toán tổng hợp.
Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).
Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất đặc biệt là lĩnh vực may mặc, dệt sợi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI NGHỆ TĨNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được đi du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI NGHỆ TĨNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường Dương Trí Trạch, Cụm Công nghiệp Nam Hồng, Phường Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

