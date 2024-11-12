Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CHENG AN làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Đường Phong Châu, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng các quy trình phối hợp giữa bộ phận kế toán với các bộ phận.

Xây dựng các biểu mẫu phòng kế toán

Lên kế hoạch cân đối thu chi hàng tháng ĐÚNG ĐỊNH MỨC TRONG CCSC

Lên kế hoạch, giao việc cho nhân viên trong bộ phận

Tìm nhà cung cấp hợp lý. Xác định đơn giá từ nhà cung cấp, làm bảng kê so sánh giá về các mặt hàng của nhiều nhà cung cấp. Báo cáo tình hình biến động giá

Làm việc với NCC về hàng hóa đảm bảo chất lượng, thời gian giao hàng, đúng số lượng đã oder.

Kiêm thủ quỹ và ngân hàng.

Kiểm tra các đơn hàng, đề xuất từ các chi nhánh, gọi hàng

Kiểm tra hồ sơ thanh toán các khoản nội bộ phải trả

Kiểm tra toàn bộ công nợ nhà cung cấp, đề xuất thanh toán các khoản công nợ và tiến hành thanh toán các khoản đã được duyệt chi.

Kiểm soát chi phí cost từ các chi nhánh

Kiểm tra rà soát hạch toán lương, BHXH từ Nhân sự lập

Kiểm kê CCDC tại nhà hàng

Kiểm tra, kiểm soát toàn bộ chứng từ kế toán và lưu chứng từ theo quy định.

Lập báo cáo tổng hợp, báo cáo dòng tiền, công nợ nhà cung cấp, báo cáo công cụ dụng cụ, báo cáo kết quả kinh doanh và các báo cáo khác theo yêu cầu của BGĐ

Thực hiện các công việc khác từ Giám Đốc

Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự phòng kế toán

Giám sát kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên

Đào tạo chuyên môn phòng kế toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp...

Có kinh nghiệm ít nhất 4 năm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm quyết toán thuế

Tin học: Thành thạo tin học văn phòng

Kỹ năng khác - Khả năng tư duy tốt

- Cẩn thận, trung thực

- Đàm phán & thuyết phục

- Quản lý thời gian và chịu được áp lực công việc

- Phân tích, đánh giá, ra quyết định

Tại CÔNG TY TNHH CHENG AN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm + thưởng NĂNG SUẤT

Có cơ hội làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Được đảm bảo đầy đủ các chế độ và quyền lợi theo luật lao động (chế độ BHXH, thăm hỏi ốm đau hiếu hỉ, sinh nhật,...)

Nghỉ phép 12 ngày năm, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước

Được sử dụng dịch vụ của công ty với mức giá ưu đãi, hợp lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHENG AN

