Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CHENG AN làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH CHENG AN
- Khánh Hòa: Đường Phong Châu, TP Nha Trang
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng các quy trình phối hợp giữa bộ phận kế toán với các bộ phận.
Xây dựng các biểu mẫu phòng kế toán
Lên kế hoạch cân đối thu chi hàng tháng ĐÚNG ĐỊNH MỨC TRONG CCSC
Lên kế hoạch, giao việc cho nhân viên trong bộ phận
Tìm nhà cung cấp hợp lý. Xác định đơn giá từ nhà cung cấp, làm bảng kê so sánh giá về các mặt hàng của nhiều nhà cung cấp. Báo cáo tình hình biến động giá
Làm việc với NCC về hàng hóa đảm bảo chất lượng, thời gian giao hàng, đúng số lượng đã oder.
Kiêm thủ quỹ và ngân hàng.
Kiểm tra các đơn hàng, đề xuất từ các chi nhánh, gọi hàng
Kiểm tra hồ sơ thanh toán các khoản nội bộ phải trả
Kiểm tra toàn bộ công nợ nhà cung cấp, đề xuất thanh toán các khoản công nợ và tiến hành thanh toán các khoản đã được duyệt chi.
Kiểm soát chi phí cost từ các chi nhánh
Kiểm tra rà soát hạch toán lương, BHXH từ Nhân sự lập
Kiểm kê CCDC tại nhà hàng
Kiểm tra, kiểm soát toàn bộ chứng từ kế toán và lưu chứng từ theo quy định.
Lập báo cáo tổng hợp, báo cáo dòng tiền, công nợ nhà cung cấp, báo cáo công cụ dụng cụ, báo cáo kết quả kinh doanh và các báo cáo khác theo yêu cầu của BGĐ
Thực hiện các công việc khác từ Giám Đốc
Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự phòng kế toán
Giám sát kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên
Đào tạo chuyên môn phòng kế toán.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ít nhất 4 năm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm quyết toán thuế
Tin học: Thành thạo tin học văn phòng
Kỹ năng khác - Khả năng tư duy tốt
- Cẩn thận, trung thực
- Đàm phán & thuyết phục
- Quản lý thời gian và chịu được áp lực công việc
- Phân tích, đánh giá, ra quyết định
Tại CÔNG TY TNHH CHENG AN Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Được đảm bảo đầy đủ các chế độ và quyền lợi theo luật lao động (chế độ BHXH, thăm hỏi ốm đau hiếu hỉ, sinh nhật,...)
Nghỉ phép 12 ngày năm, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước
Được sử dụng dịch vụ của công ty với mức giá ưu đãi, hợp lý
