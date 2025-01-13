Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Ferroli Asean làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Ferroli Asean làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Ferroli Asean
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Công ty TNHH Ferroli Asean

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Ferroli Asean

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Lô D, KCN Đồng Văn II, Phường Bạch Thượng, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý chung mọi hoạt động và chịu trách nhiệm liên quan đến lĩnh vực tài
chính, kế toán nội bộ của Công ty
• Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ của Công ty
theo đúng quy định, khoa học, đầy đủ, dễ tìm, dễ thấy khi cần sử dụng…
• Kiểm tra và ký duyệt hồ sơ thanh toán
• Lên các kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của
phòng kế toán
• Điều phối công việc cho các kế toán viên phù hợp
• Đào tạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công
việc của nhân viên
• Kiểm soát các quy trình nội bộ liên quan đến kế toán, kiểm soát tốt các định
mức, chi phí. Tham mưu cho BGĐ và các phòng ban công ty về những vẫn đề
thuộc chuyên môn kế toán.
• Kiểm soát các báo cáo nội bộ của phòng kế toán hàng ngày, tuần, tháng.
• Lập và kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo nội bộ hàng tháng/ năm.
• Lập tờ khai thuế hàng tháng/ quý/ năm.
• Làm việc với các cơ quan kiểm toán, thuế.
• Thường xuyên cập nhật các chính sách thuế, các thông tư, nghị định mới để

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Ferroli Asean Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ferroli Asean

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Ferroli Asean

Công ty TNHH Ferroli Asean

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN7, KCN Thạch Thất - Quốc Oai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

