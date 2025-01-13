Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Ferroli Asean làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

• Quản lý chung mọi hoạt động và chịu trách nhiệm liên quan đến lĩnh vực tài

chính, kế toán nội bộ của Công ty

• Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ của Công ty

theo đúng quy định, khoa học, đầy đủ, dễ tìm, dễ thấy khi cần sử dụng…

• Kiểm tra và ký duyệt hồ sơ thanh toán

• Lên các kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của

phòng kế toán

• Điều phối công việc cho các kế toán viên phù hợp

• Đào tạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công

việc của nhân viên

• Kiểm soát các quy trình nội bộ liên quan đến kế toán, kiểm soát tốt các định

mức, chi phí. Tham mưu cho BGĐ và các phòng ban công ty về những vẫn đề

thuộc chuyên môn kế toán.

• Kiểm soát các báo cáo nội bộ của phòng kế toán hàng ngày, tuần, tháng.

• Lập và kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo nội bộ hàng tháng/ năm.

• Lập tờ khai thuế hàng tháng/ quý/ năm.

• Làm việc với các cơ quan kiểm toán, thuế.

• Thường xuyên cập nhật các chính sách thuế, các thông tư, nghị định mới để