Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Ferroli Asean làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Ferroli Asean
- Hà Nam: Lô D, KCN Đồng Văn II, Phường Bạch Thượng, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
• Quản lý chung mọi hoạt động và chịu trách nhiệm liên quan đến lĩnh vực tài
chính, kế toán nội bộ của Công ty
• Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ của Công ty
theo đúng quy định, khoa học, đầy đủ, dễ tìm, dễ thấy khi cần sử dụng…
• Kiểm tra và ký duyệt hồ sơ thanh toán
• Lên các kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của
phòng kế toán
• Điều phối công việc cho các kế toán viên phù hợp
• Đào tạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công
việc của nhân viên
• Kiểm soát các quy trình nội bộ liên quan đến kế toán, kiểm soát tốt các định
mức, chi phí. Tham mưu cho BGĐ và các phòng ban công ty về những vẫn đề
thuộc chuyên môn kế toán.
• Kiểm soát các báo cáo nội bộ của phòng kế toán hàng ngày, tuần, tháng.
• Lập và kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo nội bộ hàng tháng/ năm.
• Lập tờ khai thuế hàng tháng/ quý/ năm.
• Làm việc với các cơ quan kiểm toán, thuế.
• Thường xuyên cập nhật các chính sách thuế, các thông tư, nghị định mới để
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Ferroli Asean Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ferroli Asean
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI