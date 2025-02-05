Tuyển Key Account Diana Unicharm JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 24 Triệu

Tuyển Key Account Diana Unicharm JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 24 Triệu

Diana Unicharm JSC
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Diana Unicharm JSC

Key Account

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Key Account Tại Diana Unicharm JSC

Mức lương
16 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CT KCN Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Key Account Với Mức Lương 16 - 24 Triệu

- Quản lý nhân viên Tư vấn Sản phẩm PG: Tuyển dụng, đào tạo, đôn đốc để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Bán hàng, cơ cấu sản phẩm, trưng bày hàng.
- Thực hiện, giám sát việc triển khai : Triển khai POSM, Planogram, Kích hoạt, Quảng cáo, các chương trình khuyến mại… tới đội ngũ nhân viên PG.
- Xây dựng mối quan hệ tốt với đối tác kênh trọng điểm khu vực phụ trách : Quản lý / Quản lý ngành hàng / Quản lý quầy trong từng siêu thị.
- Hỗ trợ quản lý kho cũ và mới của từng hệ thống phụ trách hàng tháng.
- Lập kế hoạch bán hàng, tần suất chăm sóc, trưng bày hàng, giải quyết các công việc khu vực mình phụ trách.
- Xây dựng, đề xuất các phương án mở rộng quầy kệ, POSM, chương trình khuyến mại và tổng kết đánh giá.
- Các công việc khác được giao.
- Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc.

Với Mức Lương 16 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên.
- Có kinh nghiệm vị trí tương đương Giám sát, Trưởng nhóm là lợi thế.

Tại Diana Unicharm JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Diana Unicharm JSC

Diana Unicharm JSC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Vinh Tuy Industrial Zone, Linh Nam, Hoang Mai, Hanoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

