Tuyển Key Account Diana Unicharm JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 24 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Key Account Tại Diana Unicharm JSC
- Hà Nội: CT KCN Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Key Account Với Mức Lương 16 - 24 Triệu
- Quản lý nhân viên Tư vấn Sản phẩm PG: Tuyển dụng, đào tạo, đôn đốc để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Bán hàng, cơ cấu sản phẩm, trưng bày hàng.
- Thực hiện, giám sát việc triển khai : Triển khai POSM, Planogram, Kích hoạt, Quảng cáo, các chương trình khuyến mại… tới đội ngũ nhân viên PG.
- Xây dựng mối quan hệ tốt với đối tác kênh trọng điểm khu vực phụ trách : Quản lý / Quản lý ngành hàng / Quản lý quầy trong từng siêu thị.
- Hỗ trợ quản lý kho cũ và mới của từng hệ thống phụ trách hàng tháng.
- Lập kế hoạch bán hàng, tần suất chăm sóc, trưng bày hàng, giải quyết các công việc khu vực mình phụ trách.
- Xây dựng, đề xuất các phương án mở rộng quầy kệ, POSM, chương trình khuyến mại và tổng kết đánh giá.
- Các công việc khác được giao.
- Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc.
Với Mức Lương 16 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm vị trí tương đương Giám sát, Trưởng nhóm là lợi thế.
Tại Diana Unicharm JSC Thì Được Hưởng Những Gì
