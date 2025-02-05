Tuyển Key Account Diana Unicharm JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 24 Triệu

- Quản lý nhân viên Tư vấn Sản phẩm PG: Tuyển dụng, đào tạo, đôn đốc để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Bán hàng, cơ cấu sản phẩm, trưng bày hàng.

- Thực hiện, giám sát việc triển khai : Triển khai POSM, Planogram, Kích hoạt, Quảng cáo, các chương trình khuyến mại… tới đội ngũ nhân viên PG.

- Xây dựng mối quan hệ tốt với đối tác kênh trọng điểm khu vực phụ trách : Quản lý / Quản lý ngành hàng / Quản lý quầy trong từng siêu thị.

- Hỗ trợ quản lý kho cũ và mới của từng hệ thống phụ trách hàng tháng.

- Lập kế hoạch bán hàng, tần suất chăm sóc, trưng bày hàng, giải quyết các công việc khu vực mình phụ trách.

- Xây dựng, đề xuất các phương án mở rộng quầy kệ, POSM, chương trình khuyến mại và tổng kết đánh giá.

- Các công việc khác được giao.

- Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc.