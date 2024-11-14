Tuyển Social Content CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 4 Triệu

Mức lương Đến 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa N09B2 Thành Thái, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương Đến 4 Triệu

Xử lý và duyệt các nội dung sản phẩm được đăng tải dựa theo quy định của App Yoolife.

Đánh dấu, gỡ bỏ các nội dung sai phạm hoặc thông báo cho các bộ phận liên quan để có hình thức giải quyết phù hợp.

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (8h00-12h00;13h30-17h30).

Với Mức Lương Đến 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 các trường Cao đẳng/Đại học có thể làm fulltime.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có laptop.

Yêu thích công nghệ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/ thưởng theo chế độ công ty.

Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động với nhiều cơ hội thăng tiến.

Tham gia các hoạt động, sự kiện của công ty.

Hỗ trợ dấu thực tập (nếu cần).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS

