Tuyển Social Content CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 4 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS

Social Content

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Content Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS

Mức lương
Đến 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa N09B2 Thành Thái, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương Đến 4 Triệu

Xử lý và duyệt các nội dung sản phẩm được đăng tải dựa theo quy định của App Yoolife.
Đánh dấu, gỡ bỏ các nội dung sai phạm hoặc thông báo cho các bộ phận liên quan để có hình thức giải quyết phù hợp.
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (8h00-12h00;13h30-17h30).

Với Mức Lương Đến 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 các trường Cao đẳng/Đại học có thể làm fulltime.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có laptop.
Yêu thích công nghệ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/ thưởng theo chế độ công ty.
Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động với nhiều cơ hội thăng tiến.
Tham gia các hoạt động, sự kiện của công ty.
Hỗ trợ dấu thực tập (nếu cần).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

